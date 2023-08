Grupa Klepsydra publikuje bardzo dobre wyniki za I półrocze 2023 r.

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody spółek z grupy kapitałowej w I pół. 2023 r. wyniosły ponad 17 mln zł, EBITDA ponad 4 mln zł, natomiast zysk netto Grupy w omawianym okresie przekroczył 2,8 mln zł.

W I półroczu 2023 r. Grupa Klepsydra przeprowadziła łącznie 1 376 pochówków (2 589 w 2022 r.), 4 874 kremacji (8 942 w 2022 r.) oraz obsłużyła 321 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych (690 w 2022 r.).

W związku z realizacją strategii, Grupa Klepsydra planuje łącznie pozyskać w 2023 roku w wyniku emisji akcji blisko 30 mln zł. Do tej pory Grupa pozyskała już z emisji akcji kwotę w wysokości 6,75 mln zł, do końca roku zamierza pozyskać jeszcze około 23 mln zł, które zostaną przeznaczone na przejęcia spółek z branży funeralnej.

Inne najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2023 r.:

Grupa Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit S.A., jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego weszła na GPW.

Grupa opublikowała ambitną strategię, w ramach której, dzięki konsolidacji rynku funeralnego w Polsce, zamierza zdobyć pozycję lidera tego rynku.

Pod koniec czerwca 2023 r. Grupa dokonała pierwszego przejęcia w ramach realizacji strategii nabywając 67,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (PUK).

„I półrocze tego roku obfitowało w szereg bardzo istotnych wydarzeń. Przede wszystkim, Grupa Klepsydra, jako pierwsza spółka funeralna weszła na GPW i jest obecnie notowana na rynku NewConnect. Opublikowaliśmy strategię rozwoju, zgodnie z którą zamierzamy konsolidować rozdrobniony rynek funeralny w Polsce, co da nam pozycję lidera tego rynku. W bardzo krótkim czasie udało nam się nie tylko dokonać pierwszego w tym roku przejęcia na rynku funeralnym, ale też zamknęliśmy pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten rok, emisji akcji. Przed nami ambitne plany dalszego rozwoju, więc nie zwalniamy tempa” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Grupa Klepsydra koncentruje się obecnie na realizacji strategii rozwoju opartej na konsolidacji rozdrobionego rynku funeralnego w Polsce. Dzięki tej strategii Grupa zakłada znaczący wzrost wyników finansowych w kolejnych latach.

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra przedstawia poniższa tabela*

mln PLN I pół. 2023 r. 2022 Przychody 17,0 29,6 Zysk operacyjny 3,4 6,5 EBITDA 4,0 7,9 Zysk netto 2,8 5,1



*Skonsolidowane wyniki Grupy Klepsydra S.A. pro-forma, wyniki prezentowane są zgodnie ze standardem PSR.

Dla celów informacyjnych wybrane dane finansowe sporządzone zostały przy założeniu konsolidacji całości przychodów i kosztów spółek konsolidowanych od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

„Wyniki I półrocza są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecnie koncentrujemy się na realizacji naszej strategii, a tym samym realizacji deklaracji, które złożyliśmy inwestorom. Mamy przed sobą jasno określony cel – konsolidację rynku funeralnego oraz zdobycie pozycji lidera usług pogrzebowych w Polsce. Konsolidacja rynku to cel długoterminowy, który sprawi, że zbudujemy silną grupę kapitałową o stabilnych fundamentach oraz wypracujemy wzrost wyników finansowych w ciągu kilku najbliższych lat” – dodał Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

AMBITNA STRATEGIA

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. Pozwoli to na zbudowanie silnej, nowoczesnej i innowacyjnej Grupy, która będzie skupiała mocne lokalne marki. Dzięki realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra wypracuje skokowy wzrost wyników finansowych w ciągu kilku najbliższych lat.

W 2023 roku Grupa Klepsydra planuje dokonać co najmniej dwóch akwizycji. Celem Grupy są spółki działające w dużych miastach w Polsce, obsługujące około 1.000 pogrzebów rocznie. Realizacja tych planów sprawi, że na koniec 2023 roku Grupa będzie składała się z co najmniej pięciu firm świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe, działających na różnych rynkach lokalnych.

Grupa Klepsydra dokonała już pierwszego, z dwóch planowanych na ten rok, przejęć spółek funeralnych. Pod koniec czerwca nabyła 67,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (PUK) i włączyła tę spójkę do Grupy. Obecnie Grupa Klepsydra składa się z czterech podmiotów.

Kolejne przejęcia spółek o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027. Grupa przewiduje, że pozwoli to zbudować w okresie najbliższych 5 lat silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku. Na realizację tych celów akwizycyjnych Grupa Klepsydra zamierza przeznaczać rocznie do 80% wypracowanego zysku netto.

POZYSKANIE KAPITAŁU NA PRZEJĘCIA

W związku z realizacją strategii, Grupa Klepsydra planuje łącznie pozyskać w 2023 roku w wyniku emisji akcji blisko 30 mln zł.

Pierwszą emisję akcji, Grupa zamknęła na początku lipca 2023 r, w wyniku której pozyskała 6,75 mln zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie pierwszych przejęć firm pogrzebowych oraz zasilenie Spółki w środki obrotowe. Oferta akcji była skierowana do wybranych inwestorów a zainteresowanie inwestorów objęciem akcji w tej emisji znacząco przewyższyło jej wielkość. Dzięki pozyskanemu kapitałowi, Grupa zrealizowała już pierwsze przejęcie spółki funeralnej w Polsce.

Do końca roku Grupa planuje przeprowadzić drugą ofertę akcji, w ramach której zamierza pozyskać około 23 mln zł, Oferta ta będzie skierowana do wybranych dużych inwestorów branżowych i finansowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

SPÓŁKA DYWIDENDOWA

Po okresie pierwszych inwestycji związanych z rozwojem Grupy, spółka planuje dołączyć do grona spółek regularnie wypłacających inwestorom dywidendę. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, od 2024 r. Grupa planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20% zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiłaby więc już w 2025 r. (z zysku netto za 2024 r.).