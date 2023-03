Grupa Kuehne+Nagel ogłasza nową strategię i podaje wyniki finansowe za 2022 r.

Wszystkie jednostki biznesowe znacząco przyczyniają się do sukcesu firmy

Proponowana dywidenda 14,00 CHF na akcję*

Prezentacja Roadmap 2026

Grupa

Kuehne+Nagel

CHF mln FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ Obrót netto 39,398 32,801 20% 8,795 10,960 -20% Zysk brutto 11,109 9,896 12% 2,499 3,025 -17% Wynik operacyjny (EBITDA) 4,532 3,679 23% 843 1,310 -36% EBIT 3,763 2,946 28% 644 1,121 -43% Zysk za okres 2,810 2,155 30% 494 813 -39% Wolne przepływy pieniężne 3,751 1,793 109% 1,122 793 41%

* propozycja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2023 r.

Grupa Kuehne+Nagel zamknęła rok finansowy 2022 z wyjątkowo dobrym wynikiem. Obroty netto wzrosły o 20% do 39,4 mld CHF, EBIT o 28% do 3,8 mld CHF, a zysk netto o 30% do 2,8 mld CHF. Współczynnik konwersji opisujący relację EBIT do zysku brutto Grupy wyniósł 33,9%. Wszystkie jednostki biznesowe znacząco przyczyniły się do sukcesu firmy. Ze względu na ogólne spowolnienie gospodarcze, wynik w IV kwartale 2022 roku był słabszy niż w pozostałej części roku.

Z dzisiejszej perspektywy, w 2023 r. otoczenie makroekonomiczne będzie nadal trudne ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej i inflację. Oczekujemy jednak, że pozytywny trend wzrostu i zysków, który utrzymuje się od wielu lat, z wyłączeniem wolumenów biznesowych i wyników finansowych za lata 2021 i 2022, utrzyma się także w tym roku. Ostatnie lata były wynikiem szczególnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa.

Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG:

„Rok finansowy 2022 był dla Kuehne+Nagel wyjątkowy pod wieloma względami. To rok zarówno sukcesów finansowych, jak i wyzwań dla nas i naszych klientów. Dzięki oddanym pracownikom mogliśmy zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoko jakościowe usługi logistyczne. Teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć realizację strategicznego planu działania na rok 2026 i zapewnić trwały sukces Kuehne+Nagel w przyszłości, koncentrując się na jakości, zadowoleniu klientów i motywacji pracowników”.

Logistyka morska

CHF mln FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ Obrót netto 18,753 13,706 37% 3,914 4,560 -14% Zysk brutto 3,479 2,754 26% 670 865 -23% EBIT 2,021 1,529 32% 310 538 -42%

W 2022 r. obroty netto morskiej jednostki biznesowej wyniosły 18,8 mld CHF, a EBIT 2,0 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 58,1%. Wolumen kontenerów na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 4,4 mln TEU. W 2022 r. marża na kontener była na historycznie wysokim poziomie.

W drugiej połowie 2022 r. obniżała się złożoność globalnego rynku kontenerowego.

Logistyka lotnicza

CHF mln FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ Obrót netto 11,715 10,810 8% 2,598 4,232 -39% Zysk brutto 2,965 2,556 16% 645 989 -35% EBIT 1,409 1,167 21% 260 522 -50%

Obroty netto w lotniczej jednostce biznesowej w 2022 r. wyniosły 11,7 mld CHF, a EBIT 1,4 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 47,5%. Wolumen przewozów lotniczych na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 2,2 mln ton. Marża na 100 kg była na bardzo wysokim poziomie w ciągu całego 2022 r.

Popyt utrzymywał się na wysokim poziomie na większości szlaków handlowych. Po zawirowaniach w lotnictwie komercyjnym latem 2022 r., w drugiej połowie roku podaż pozostała niestabilna.

Logistyka drogowa

CHF mln FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ Obrót netto 3,997 3,689 8% 981 958 2% Zysk brutto 1,334 1,253 7% 324 312 4% EBIT 146 94 55% 26 19 37%

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki drogowej wyniosły 4,0 mld CHF, a EBIT 146 mln CHF.

Sieć połączeń była dobrze wykorzystana we wszystkich regionach. Sytuacja dochodowa drogowej jednostki biznesowej w 2022 r. pozytywnie się rozwijała.

Logistyka kontraktowa

CHF mln FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ Obrót netto 4,933 4,596 7% 1,302 1,210 8% Zysk brutto 3,331 3,333 0% 860 859 0% EBIT 187 156 20% 48 42 14%

W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki kontraktowej wyniosły 4,9 mld CHF, a EBIT 187 mln CHF. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka ta zarządzała łącznie 10,3 mln mkw. powierzchni magazynowych.

Obiekty logistyki kontraktowej były w pełni wykorzystywane na całym świecie. Tylko w 2022 roku jednostka ta zrealizowała ponad 150 nowych projektów logistycznych, korzystając z wielkopowierzchniowych magazynów z najnowocześniejszą technologią i robotyką.

Wyniki regionalne

CHF mln Zysk netto

FY 2022 Udział

w obrotach netto Grupy EBIT FY 2022 Udział

w EBIT Grupy Europa, Bliski Wschód i Afryka 19,691 50% 1,322 35% Ameryka Północna

i Południowa 14,198 36% 1,188 32% Azja i Pacyfik 5,509 14% 1,253 33%

Dywidenda

Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 14,00 CHF na akcję na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 maja 2023 r. To wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Roadmap 2026

Z okazji Capital Market Day w dniu 1 marca 2023 r. Grupa Kuehne+Nagel przedstawiła swój nowy strategiczny plan działania na 2026 r. (Roadmap 2026). Plan jest zaprojektowany na najbliższe cztery lata i stanowi podstawę do dalszego rozwoju strategii zakończonej pomyślnie pod koniec grudnia 2022 r.

Celem strategicznym Roadmap 2026 jest znaczne zwiększenie siły zarobkowej firmy. Sprawdzony model „asset-light” zostanie zachowany.

Plan działania do 2026 r. składa się z czterech wzajemnie wspierających się międzywydziałowych kamieni milowych:

Kuehne+Nagel Experience: jakość, zadowolenie klientów i motywacja pracowników Digital Ecosystem: dane i technologia jako przewaga konkurencyjna Living ESG: konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju Market Potential: plany rozwoju geograficznego i wysokomarżowe usługi

Roadmap 2026 zawiera jasno określone plany zarówno pod względem wyżej wymienionych obszarów we wszystkich czterech jednostkach biznesowych, jak i pod względem docelowych wyników. Na poziomie Grupy, Kuehne+Nagel dąży do osiągnięcia współczynnika konwersji od 25% do 30% do 2026 roku.