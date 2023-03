Revolut w pierwszym roku rentowności wypracował 26,3 mln £ zysku, firma ma w Polsce ponad 2 miliony klientów

Pierwszy pełny rok zakończony zyskiem przyniósł firmie 100,3 mln £ skorygowanej EBITDA i 26,3 mln £ zysku (dochód netto) w 2021 r.

Przychody zostały potrojone z 220 mln £ w 2020 r. do 636 mln £ w 2021 r.

Marża brutto wzrosła z 33% w 2020 r. do 70% w 2021 r.

W 2022 r. przychody wzrosły o ponad 30% do ponad 850 mln £ (ponad 1 mld $)

Revolut opublikował dziś raport roczny za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2021. Wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych i przychodów we wszystkich głównych liniach produktowych zaowocował dobrymi wskaźnikami finansowymi dla globalnego fintechu w pierwszym pełnym roku, który zamknął zyskiem netto. Revolut w Polsce ma ponad 2 miliony klientów.

Przychody Revolut potroiły się do 636 mln £ w 2021 r. dzięki wielu produktom, takim jak płatności, subskrypcje, usługi dla firm, wymiana walut i produkty majątkowe. Potwierdza to wartość zdywersyfikowanego modelu usług i istotnie przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników przez Revolut – 100,3 mln £ skorygowanej EBITDA i 26,3 mln £ zysku netto (59,1 mln £ zysku operacyjnego) za cały rok 2021.

Ze względu na zwiększony udział przychodów z produktów o wyższej marży, marża brutto Revolut wzrosła z 33% w 2020 r. do 70% w 2021 r. W tym okresie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 37%, co świadczy o wysokiej dźwigni operacyjnej.

Dobre wyniki finansowe Revolut w 2021 r. to również efekt m.in. wzrostu o ponad 50% liczby aktywnych klientów detalicznych (tygodniowo). W połączeniu ze wzrostem średnich wydatków na użytkownika o 10%, wskazuje to na coraz istotniejszą rolę, jaką aplikacja Revolut odgrywa w życiu finansowym klientów. Odnotowano także wzrost liczby klientów korzystających z planów płatnych o 75%, co wskazuje na rosnące zainteresowanie klientów dostępem do większej liczby funkcji Revolut, znacząco przyczyniając się do wzrostu przychodów. Salda depozytów klientów również istotnie wzrosły rok do roku – do łącznie 7,4 mld £ w grudniu 2021 r. (w 2020 r. 4,6 mld £, wzrost o 58%). „Pierwszy raz zamykamy pełny rok zyskiem. Udowadniamy, że potrafimy zwiększyć tempo wzrostu liczby klientów w dużej skali, a także zwiększyć przychody we wszystkich głównych liniach produktów” – powiedział Nik Storoński, współzałożyciel i CEO Revolut. „W 2021 r. otrzymaliśmy od Europejskiego Banku Centralnego pełną licencję bankową i powitaliśmy miliony nowych klientów. Wprowadziliśmy też do oferty nowe produkty i odnotowaliśmy większą aktywność wśród naszych klientów” – dodał Storoński. „Rok 2021 był kamieniem milowym dla firmy, ponieważ był to pierwszy rok, w którym osiągnęła rentowność. Dobre wyniki finansowe są potwierdzeniem tego, że Revolut z powodzeniem przeszedł ewolucję od „start-upu”, który koncentruje się wyłącznie na wzroście, do „scale-upu”, który chce się rozwijać z zyskiem” – powiedział Martin Gilbert, Przewodniczący rady dyrektorów w Revolut.

2022 rok – aktualizacja

Komentując wyniki za rok 2022, dyrektor finansowy Revolut, Mikko Salovaara, powiedział: „Jesteśmy zadowoleni z dobrych wyników, jakie odnotowujemy od końca 2021 r. Przychody znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem finansowym 2021, przy szczególnie silnym wzroście w obszarze płatności — powitaliśmy miliony nowych klientów i więcej osób decydowało się na podróże. Przychody w 2022 r. wzrosły o ponad 30% i przekroczyły 850 mln £. Nasze ogólnie dobre wyniki finansowe w ubiegłym roku potwierdzają skuteczność zdywersyfikowanego modelu biznesowego Revolut”.

W 2022 r. nadal koncentrowaliśmy się na wzroście, zintensyfikowaliśmy działania marketingowe i sprzedażowe odpowiednio w segmencie detalicznym i korporacyjnym. Inwestycje przyniosły realny zwrot, a tempo przyrostu liczby klientów zwiększyło się w 2022 r. – w ubiegłym roku powitaliśmy ponad 9 mln nowych klientów, co stanowi wzrost o 54%. Obecnie Revolut ma ponad 27 mln klientów detalicznych, co oznacza ponad dwukrotny wzrost liczby klientów od początku 2021 r., przekroczyliśmy także 6 mln klientów w Wielkiej Brytanii”.

Liczba pracowników Revolut podwoiła się w 2022 r. do ponad 6000, co świadczy o stabilności i dynamicznym rozwoju firmy mimo spowolnienia na rynku pracy. Revolut otrzymał ponad 300 tys. podań o pracę w 2022 r., co oznacza, że o każde wolne stanowisko ubiegały się dziesiątki kandydatów, a do programu stażowego i dla absolwentów „Rev-celerator” zgłosiło się 3000 osób. Po udzieleniu Revolut Bank pełnej europejskiej licencji bankowej w 2021 r. przez Europejski Bank Centralny, w 2022 roku firma uruchomiła usługi bankowe w kolejnych 12 krajach, zwiększając liczbę rynków europejskich obsługiwanych przez Revolut Bank do 30.

Wybiegając w przyszłość, w 2023 r. Revolut planuje wprowadzić na rynek kilka ważnych nowych produktów oraz wejść z ofertą na nowe rynki, między innymi do Nowej Zelandii, Brazylii, Meksyku i Indii.

* * *

(1) Ujednoliciliśmy definicję „klienta detalicznego”, aby odnosiła się do użytkowników, którzy pomyślnie przeszli procedurę „Poznaj swojego klienta” (KYC), co jest trafną i precyzyjną definicją. Gdy w listopadzie 2022 r. ogłosiliśmy, że Revolut ma 25 mln klientów, korzystaliśmy z tej definicji.

(2) Link do raportu rocznego na stronie Revolut: https://assets.revolut.com/pdf/Revolut_Ltd_Annual_Report_YE_2021.pdf

(3) Link do komunikatu na stronie Revolut (EN): https://www.revolut.com/news/revolut_posts_over_100m_adjusted_ebitda_with_26_3m_profit_in_first_full_year_of_profitability/