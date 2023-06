Grupa OKNOPLAST bije rekordy sprzedaży

OKNOPLAST, międzynarodowy producent stolarki okiennej z Krakowa, odnotował rekordowe wyniki sprzedaży za 2022 rok. Grupa posiadająca 5 niezależnych zakładów produkcyjnych w Polsce i Hiszpanii, w skład której wchodzą marki OKNOPLAST, Aluhaus, WnD i Hermet 10, osiągnęła w ubiegłym roku aż 1,72 mld zł przychodu, czyli o ponad 32% więcej niż rok wcześniej i 120 mln więcej niż pierwotnie zakładano. Firma utrzymuje kurs inwestowania i w planach na najbliższe lata ma realizację projektów o wartości prawie 25 mln euro.

Tak duży wzrost przychodów Grupy to wynik konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, na których obroty stanowią około 85% całości przychodów firmy. Grupa OKNOPLAST produkuje obecnie ok. 1,3 mln okien rocznie.

– Tak dobry wynik osiągnięty w trudnych dla branży warunkach rynkowych w roku 2022, to efekt konsekwentnej realizacji strategii firmy, która zakłada dywersyfikację i elastyczne dopasowanie oferty do zmieniających się warunków i potrzeb klientów. OKNOPLAST jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek okiennych w Europie. Dzięki temu jesteśmy odporni na trudną sytuację geopolityczną, z którą mierzymy się od kilku lat. Innowacyjność i odwaga w działaniu zarówno w Polsce, jak i za granicą pozwoliły nam nie zwalniać tempa. Niezależnie od rynku, na którym działamy, dbamy nie tylko o jakość oferowanych rozwiązań, ale także obsługę i wsparcie klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej. To nasza strategia na umacnianie pozycji Grupy, jako jednego z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie – mówi Mikołaj Placek, Prezes Grupy OKNOPLAST.

Hit sprzedaży – okno PAVA

Osiągane przez Grupę dobre wyniki sprzedaży pozwalają utrzymać kurs inwestowania, zarówno w infrastrukturę, jak i w rozwój. Jako jedna z nielicznych firm w branży, OKNOPLAST systematycznie przeznacza 5% obrotu na prace działu Research and Development, który stale bada rynek i rozwija portfolio produktów, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów.

W ubiegłym roku firma wprowadziła na rynek nowe okno PAVA o wyjątkowo wysokich parametrach termoizolacyjnych, które łączy w sobie design i funkcjonalność. Produkt będący odpowiedzią na rosnącą potrzebę utrzymania ciepła w pomieszczeniach, w ciągu jedynie kilku miesięcy od wprowadzenia go na rynek przypadł do gustu klientom. W I kwartale 2023 r. zarówno ilość, jak i wartość jego sprzedaży wzrosła niemalże 3-krotnie w porównaniu do IV kwartału 2022 r.

Zrównoważony rozwój

Firma od lat konsekwentnie szuka optymalizacji procesów, co przekłada się na osiągane wyniki. W ostatnim czasie wdrożyła również sporo zmian mających na celu podniesienie efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych. Obejmowały one zarówno redukcję zużycia energii, jak i inwestycje w jej alternatywne, odnawialne źródła. Dzięki nim OKNOPLAST zmniejszył o 50% zużycie gazu w halach produkcyjnych w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego i znacznie zredukował konsumpcję prądu.

Plany na przyszłość

2023 rok i spowolnienie w branży budowlanej to kolejne wyzwanie, które stoi przed firmą. GRUPA OKNOPLAST chce jednak utrzymać kurs i nie zaprzestaje rozwoju. Wśród planów na najbliższe lata są kolejne inwestycje w maszyny i moce produkcyjne oraz kontynuacja budowy hali produkcyjnej o powierzchni kilkunastu tys. m kw. w Krakowie. Szacowany koszt inwestycji na przestrzeni najbliższych lat ma wynieść prawie 25 mln euro. Firma inwestuje w wyposażenie oraz rozbudowę produkcji w fabryce pod Madrytem. OKNOPLAST planuje również systematycznie zwiększać swój udział na rynkach Europy oraz rozwijać ekspansję na rynki Ameryki Południowej i USA.

Przyjęta strategia i podejmowane przez Grupę OKNOPLAST działania przynoszą sukcesy, czego dowodem są nie tylko wyniki finansowe, ale i wiele prestiżowych wyróżnień oraz nagród, które otrzymała spółka, m.in. tytuł „Best Managed Companies Poland 2022”, „Diamenty Forbes 2023”, czy tytuł „Złotego Championa”. OKNOPLAST został również doceniony jako „Budowlana Marka Roku 2022”.