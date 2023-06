Big Cheese Studio prezentuje najnowszą produkcję Underdose – premiera w tym roku

Big Cheese Studio – notowany na GPW producent i wydawca gier wideo, autor światowego hitu Cooking Simulator – prezentuje pierwsze szczegóły swojej najnowszej produkcji Underdose. Narracyjna gra 2D zawiera elementy zarządzania, survivalu oraz zagadek logicznych, które inspirowane są klimatem Blade Runnera i Ghost in The Shell. Fabuła tytułu została umiejscowiona w dystopijnej przyszłości, a głównym bohaterem jest farmaceuta próbujący wygrać ze śmiertelną chorobą. Projekt będzie posiadał wiele zakończeń, co ma zachęcić graczy do wielokrotnej rozgrywki. Karta gry jest już dostępna na platformie Steam. Pierwsze elementy rozgrywki zostaną zaprezentowane na tegorocznym Gamescom. Premiera jeszcze w tym roku.

– Cieszę się, że przyszedł moment odsłonięcia pierwszych szczegółów z naszej najnowszej produkcji Underdose. Pomimo tego, że jak na razie to nasz najmniejszy tytuł, produkt zasługuje na sporą uwagę. Zawsze stawiamy na wysoką i oryginalną jakość rozgrywki, która jest naszym priorytetem, ale i wyróżnikiem. Taki też cel przyświecał nam podczas procesu koncepcyjnego przy Underdose. To projekt, który umożliwi graczom odkryć wszystkie elementy potrzebne do leczenia pacjentów w podziemnej klinice. Będą wyposażeni w technologię medyczną retro-future, która pomoże skanować ciała, diagnozować problemy, analizować dane i kompendia medyczne. Ważne będą wszelkie szczegóły, równie uważne słuchanie historii pacjentów i mądre zarządzanie posiadanymi zasobami. – mówi Łukasz Dębski, CEO Big Cheese Studio. – Underdose to z całą pewnością gra o niecodziennym klimacie, która szybko powinna zdobyć pierwszych fanów i tym samym wyróżnić się na rynku. – dodaje.

Fabuła Underdose rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, a głównym bohaterem jest farmaceuta, który próbuje zdobyć ostatnią substancję do formuły leku, mającego go wyleczyć ze śmiertelnej choroby i pozwolić mu przetrwać w świecie rządzonym przez korporacje farmaceutyczne. Historia skoncentrowana jest wokół niespotykanego wcześniej, globalnego kryzysu medycznego oraz ograniczonych zasobów lekarstw i podstawowej opieki medycznej. Underdose obiecuje zapierającą dech w piersiach atmosferę postapokaliptycznej przyszłości, połączoną z dynamiczną narracją i trudnymi wyborami. Gracze będą musieli radzić sobie w nieprzewidywalnym świecie ciągle pojawiających się nowych chorób, gdzie ich decyzje będą miały wpływ na przebieg całej historii.

Zgodnie z pipeline’ m, debiut gry jest planowany na 2023 r.

– Za nami udane testy focusowe, które miały na celu zwalidowanie wymogów oraz uwag graczy. Teraz koncentrujemy się na kolejnych kamieniach milowych w produkcji tytułu. Naszym celem jest dostarczenie graczom jak najwyższej jakości produktu, który zapewni wiele godzin wciągającej rozrywki – dodaje Łukasz Dębski.

Big Cheese Studio to autor hitu Cooking Simulator. Projekt, który został doceniony przez graczy na całym świecie, doczekał się także wersji VR, która z początkiem zeszłego roku otrzymała miano najlepszej gry VR roku 2021 platformy Steam. Studio nie zwalnia tempa i w najbliższych planach ma zarówno odsłonę podstawki na platformie PlayStation VR 2 (prace deweloperskie zostały zakończone), jak i rozpoczęcie sprzedaży Cooking Simulatora na rynku chińskim.

W planach na ten rok jest także wydanie Cooking Simulator 2. Ponadto trwają prace nad grą Pizza Empire.

Ww. gry, w tym Underdose, zostaną zaprezentowane na tegorocznym Gamescom za tzw. zamkniętymi drzwiami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia w Kolonii w Niemczech.