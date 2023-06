Develia przejmie polskie spółki Nexity i zwiększy skalę działalności

Develia podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Cena sprzedaży ustalona w umowie przedwstępnej to 100 mln euro (ok. 453 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększy liczbę mieszkań w budowie o ok. 1400 oraz bank ziemi o ok. 2200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

– Przejęcie Nexity pozwoli nam zwiększyć potencjał rozwojowy spółki na rynku mieszkaniowym. Przede wszystkim istotnie poszerzymy ofertę w dwóch ważnych dla nas aglomeracjach w Polsce – w Warszawie i Krakowie. Wejdziemy także do Poznania, gdzie nie byliśmy dotychczas obecni. Transakcja przybliży nas do realizacji jednego z naszych strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skali działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3000 mieszkań – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Nexity to deweloper o ugruntowanej pozycji z wieloletnim doświadczeniem na rynkach europejskich, w tym polskim. Kompetencje zespołu Nexity w zakresie m.in. pozyskiwania gruntów czy realizacji inwestycji będą istotną wartością w dalszym rozwoju Develii i wykorzystaniu w pełni potencjału tej transakcji, która wpisuje się w naszą strategię – dodaje Andrzej Oślizło.

Grupa Nexity jest jednym z liderów rynku deweloperskiego we Francji. Od 2011 r. firma jest obecna także w Polsce, gdzie przekazała dotychczas ponad 3500 mieszkań w ramach 12 projektów (28 etapów inwestycji).

Na koniec 2022 r. Nexity posiadała w Polsce ok. 1400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2200 lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (ok. 65% całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań), Krakowie (25%) i Poznaniu (10%). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2300 lokali.

– Z uwagi na wysoki poziom zaawansowania wielu inwestycji Nexity, będą one miały pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Develii. Przejęcie Nexity pozwoli nam na zwiększenie potencjału sprzedażowego Develii w krótkim okresie, ponieważ duża część projektów z banku gruntów posiada zgody administracyjne umożliwiające rozpoczęcie budowy. Jednocześnie będziemy w stanie osiągnąć z transakcji wyższy zwrot na kapitale własnym niż założyliśmy w strategii – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii. – Transakcję częściowo sfinansujemy ze środków własnych, a częściowo kredytem bankowym – dodaje Paweł Ruszczak.

Przedwstępna umowa podpisana przez Develię dotyczy nabycia 100% udziałów 19 polskich spółek zależnych od Nexity. Develia uzyska również kontrolę nad 10 spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są nabywane spółki), prowadzącymi działalność deweloperską w Polsce. Umowa zostanie sfinalizowana do 30 września 2023 r. pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Cena ustalona w umowie przedwstępnej może podlegać korekcie o kwoty przepływów finansowych pomiędzy nabywanymi przez Develię spółkami a sprzedającym po dniu 31 grudnia 2022 roku.

Aktualnie Nexity realizuje w Polsce inwestycje takie jak m.in. Bemowo Line i Next Ursus w Warszawie, City Vibe w Krakowie oraz Malta Point w Poznaniu.