Grupa Pracuj przejmuje softgarden za blisko 118 mln EUR

Grupa Pracuj przejmuje 100% udziałów w firmie softgarden, która jest jednym z liderów rynku systemów wspierających procesy rekrutacji w Niemczech. To największa od lat akwizycja zagraniczna zrealizowana przez polską firmę technologiczną w Niemczech i regionie DACH. Wartość transakcji to blisko 118 mln EUR.

Grupa Pracuj na nowych rynkach

Przejęcie jednego z liderów rynku w Niemczech oznacza wzmocnienie Grupy Pracuj w roli wiodącego podmiotu sektora HR Tech w Europie Środkowej i Wschodniej. softgarden, poza kluczową pozycją na rodzimym rynku, rozwija swoje struktury na pozostałych rynkach obszaru DACH i ma potencjał wzrostu w innych krajach europejskich. Akwizycja niemieckiego lidera oznacza dalszą konsekwentną rozbudowę cyfrowego ekosystemu technologii dla HR, który tworzy Grupa Pracuj. Składają się na niego obecnie serwisy rekrutacyjne: Pracuj.pl, the:protocol, Dryg.pl i Robota.ua oraz systemy wsparcia pracodawców w rekrutacji i rozwoju pracowników, oparte o model SaaS (eng. Software as a Service): eRecruiter oraz platforma benefitowa Worksmile.

Nasze doświadczenia w ekspansji zagranicznej pokazują, że kluczowe jest wejście we współpracę z lokalnym liderem, który ma dodatkowo sprawną i zaangażowaną kadrę zarządzającą. softgarden spełnia oba te kryteria. To jeden z największych graczy w Niemczech, działający także w innych krajach europejskich i notujący rokroczne wzrosty. Inwestując w nową spółkę, z solidną bazą klientów, skutecznym zespołem zarządzającym i bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi, wchodzimy natychmiast do pierwszej ligi w obszarze wsparcia innowacyjnej rekrutacji w Niemczech, z dużym potencjałem do dalszych wzrostów, a także do skalowania biznesu na inne rynki – komentuje Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupy Pracuj.

Jeden z liderów w Niemczech

softgarden należy do grona dostawców rozwiązań HR tech wspierających innowacyjną rekrutację (tzw. Talent Aquisition Systems). Marka oferuje m.in. narzędzia do zarządzanie rekrutacjami, tworzenia stron karier, generowania opinii o pracodawcach czy poleceń pracowniczych. Wśród narzędzi softgarden znajduje się również tzw. multiposting – zautomatyzowana publikacja ogłoszeń na wielu stronach z ofertami pracy. Łącznie z usług softgarden korzysta 1700 pracodawców głównie z Niemiec, ale także z regionu DACH i kilku innych krajów europejskich. Zespół składa się z ponad 140 wysokiej klasy specjalistów, którzy po akwizycji będą dalej rozwijać produkty i usługi na dotychczasowym, wysokim poziomie. Grupa Pracuj przejmuje softgarden od spółki kontrolowanej przez Investcorp, wiodącą globalną firmę, zajmującą się inwestycjami alternatywnymi (posiadającej 98.95% udziałów) oraz od założyciela firmy, Stefana Schüfflera (1.05% udziałów).

Wraz z akwizycją Grupa Pracuj przejmuje również absence.io – system oferujący dedykowane oprogramowanie HR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierające zarządzanie nieobecnościami.

softgarden i absence.io to kolejne z rozwiązań HR Tech, które trafiają do cyfrowego ekosystemu Grupy Pracuj w ostatnich kilkunastu miesiącach – po ubiegłorocznym zakupie udziałów w Worksmile oraz wystartowaniu z nowymi serwisami rekrutacyjnymi the:protocol oraz Dryg.pl. Spółka inwestuje w następne rozwiązania HR Tech oparte na modelu SaaS (ang. Software as a Service), które tworzą spójny ekosystem i poszerzają możliwości wsparcia europejskich firm w wielu obszarach zarządzania talentami.

Wymiana know-how i autonomiczny rozwój

Po dołączeniu do Grupy Pracuj, softgarden pozostanie niezależną spółką. Model biznesowy firmy, jej oferta i zasady współpracy z klientami nie ulegną zmianie.

W softgarden możemy się poszczycić szybkim i stabilnym wzrostem w obszarze HR Tech na rynku niemieckim, gdzie jesteśmy jednym z liderów w obszarze oprogramowania wspierającego rekrutację. Kontynuujemy także rozwój na innych rynkach europejskich, z ambicją do wejścia na nowe. Dołączając do Grupy Pracuj, zyskujemy doświadczonego partnera, świetnie rozumiejącego nasz model działania, jak i stojące przed nami wyzwania i szanse. Wymieniając się doświadczeniami oraz dalej rozwijając się poprzez innowacje, mamy wspólny cel – zbudowanie kompleksowego ekosystemu rozwiązań wspierających na rynkach europejskich zarówno pracodawców, jak i kandydatów

-– mówi Mathias Heese, CEO softgarden.

Jak podkreśla Zarząd Grupy Pracuj, priorytetem softgarden będzie kontynuowanie działalności w Niemczech, umocnienie pozycji w Niemczech oraz w całym regionie DACH i wykorzystanie możliwości rozwoju w innych krajach europejskich.

Dostrzegamy bardzo duży potencjał w połączeniu naszych doświadczeń z know-how zgromadzonym przez softgarden. Może on dać nam wiele korzyści zarówno na dotychczasowych rynkach, jak i w nowych regionach, w których zaczyna działać Grupa Pracuj dzięki tej akwizycji. Jednocześnie jednak należy podkreślić, że wiodącym systemem Grupy Pracuj wspierającym rekrutacje, oferowanym dla rynku polskiego, pozostaje eRecruiter – największe w kraju i najlepiej zintegrowane rozwiązanie w modelu SaaS – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny Grupy Pracuj.

Dynamiczny wzrost Grupy Pracuj

Inwestycja to kolejny krok w rozwoju Grupy Pracuj, która w grudniu 2021 roku weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Rosnące zapotrzebowanie pracodawców na rekrutację online i nowoczesne technologie dla HR pozwoliły na wypracowanie przez spółkę w 2021 roku bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Pracuj wyniósł w minionym roku 227,5 mln zł (wzrost o 67,1% r/r), a skorygowana EBITDA sięgnęła 257,3 mln zł (wzrost o 73,5% r/r). Marża skorygowanej EBITDA wzrosła tym samym do 54% (z 50% w 2020 roku).