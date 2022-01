Grupa Selena inwestuje w rozwój fotowoltaiki na dachach wielkopowierzchniowych. Polski lider branży chemii budowlanej rozszerza ofertę dla klientów biznesowych i oferuje kompletne rozwiązania dachowe obejmujące hydroizolacje dachów i instalacje fotowoltaiczne. Całe rozwiązanie dachowe objęte jest 15-letnią gwarancją.

Grupa Selena od lat konsekwentnie wprowadza na rynek produkty, które zwiększają efektywność energetyczną budynków i poprawiają komfort ich użytkowania. Usługa dachów kompletnych pod nazwą Selena Energy będzie łączyła dotychczasowe rozwiązania Grupy Selena, takie jak papy i membrany dachowe, powłoki typu COOL-R® (która przyczynia się m.in. do zmniejszenia nakładów na klimatyzację w budynkach nawet o 50%) czy termoizolacje, z nowymi usługami, jak instalacja fotowoltaiczna i asekuracja. Całością prac modernizacyjnych na dachach będzie zarządzał zespół specjalnie powołanej nowej spółki Selena ESG (w ramach usługi construction management).

Selena ESG chce wdrażać swoje rozwiązania w sektorze biznesowym, koncentrując się na wielkopowierzchniowych dachach przemysłowych i logistycznych. Oferta nowej spółki obejmuje audyt dachu, szczegółowy projekt modernizacji – w tym w szczególności kompletnej instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem wzmocnienia konstrukcji obiektu (jeśli będzie konieczna) – oraz pakiet rozwiązań w zakresie hydroizolacji i asekuracji.

– Klienci przemysłowi mają rosnące potrzeby obniżania kosztów energii, a także przejścia na energię odnawialną. Rynek fotowoltaiki w Polsce notuje wzrost o ok. 200% rok do roku. Dostrzegamy duży potencjał w obszarze zagospodarowania dachów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych, logistycznych, przetwórstwa spożywczego, handlowych, a ostatnio również mieszkaniowych. Oferta „kompletny dach” Seleny zapewnia im sprawne rozwiązanie zarówno problemu nieszczelnych dachów jak i zapewnienia instalacji dopasowanej do ich profilu energetycznego i możliwości konstrukcyjnych dachu – podkreśla Roman M. Meysner, prezes zarządu oraz general manager Seleny ESG. – Takie inwestycje, poza ważnym aspektem ekonomicznym, mają także wymiar ekologiczny.

Decyzja o rozwoju w nowym segmencie rynku stanowiła naturalny krok w rozwoju Grupy Selena. Dachy kompletne wraz z fotowoltaiką uzupełnią dotychczasową ofertę produktową. Usługi nowej spółki są odpowiedzią na potrzeby firm mierzących się z rosnącymi cenami energii oraz stwarzają możliwość ograniczenia kosztów przy wykorzystaniu zielonej energii.

– Od lat wiele europejskich i polskich firm wprowadza na dużą skalę różnego rodzaju innowacje służące redukcji emisji CO 2 czy efektywności energetycznej. Dzięki wykorzystaniu dotychczasowych zasobów i doświadczeń, mamy już za sobą pierwsze udane realizacje Seleny ESG w kraju, ale też coraz więcej zapytań z zagranicy – wskazuje Krzysztof Domarecki, przewodniczący rady nadzorczej Seleny ESG oraz główny akcjonariusz Grupy Selena.

Selena ESG dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów od konstrukcji i instalacji dachowych oraz strukturami Grupy Selena, które są w stanie realizować projekty na terenie całego kraju, niezależnie od regionu oraz skali inwestycji. Połączenie rozwiązań z zakresu hydroizolacji, termoizolacji oraz fotowoltaiki, popartych audytem energetycznym i konstrukcyjnym oraz doradztwem eksperckim w zakresie doboru produktów i systemów, wyróżnia ofertę Seleny ESG. Firma będzie zarządzać wszystkimi pracami w ramach rozwiązania dachów kompletnych Selena Energy oraz obejmować systemowe rozwiązania gwarancją.

Grupa od lat wprowadza na rynek produkty, które zwiększają efektywność energetyczną budynków i poprawiają komfort ich użytkowania, m. in. standard izolacji i uszczelniania okien Tytan WINS na bazie folii płynnych, zmniejszający zużycie energii nawet o 30%. Selena jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) skupiającego liderów branży, a w 2021 roku została uhonorowana tytułem Zielonego Czempiona w rankingu czempionów narodowych Polityki Insight.

W kolejnych kwartałach Selena ESG planuje rozwój na nowych rynkach. Obecnie w skład Grupy wchodzi 36 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech.