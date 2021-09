Grupa Selena kontynuuje wzrosty – imponujące wyniki w pierwszym półroczu 2021

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – od stycznia do czerwca 2021 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 788 mln zł, co przełożyło się na imponujący wzrost, o aż 30,8 proc. r/r. Ten sukces jest wynikiem dużej elastyczności w zakresie dostosowywania działań do szybko zmieniających się realiów rynkowych oraz konsekwentnej realizacji przyjętych założeń. Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto w kwocie 39,8 mln zł (wzrost o 24,4 proc. r/r), a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 48,2 mln zł i był wyższy o 9,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Pierwsza połowa roku dla Grupy Selena upłynęła pod znakiem stabilnego rozwoju i konsekwentnej realizacji założonej wcześniej strategii. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i pomimo trudności, które dotknęły większość gospodarek na całym świecie, kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach. Niewielkie korekty dotyczyły jedynie dostosowania działalności w wybranych regionach i jeszcze większej koncentracji w zakresie ulepszania usług dla końcowych użytkowników.

Większe przychody i zysk w dużej mierze były zasługą powrotu popytu, który po krótkim osłabieniu bardzo szybko odbudował się na rynku, a z czasem zaczął nawet wzrastać w relacji do poprzedzających miesięcy. Wiosną bieżącego roku na wszystkich rynkach stosunkowo duży popyt na chemię budowlaną zderzał się ze znaczącą fluktuacją kosztów, zwłaszcza zakupu surowców. Grupa Selena elastycznie reagowała na dynamiczne zmiany, dostosowując swoją strategię do poszczególnych lokalizacji.

– Z dużą satysfakcją oceniamy to, jak dobrze przepracowaliśmy okres gwałtownych zmian na rynku. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pogorszy się znacząco w najbliższych miesiącach, będziemy oczekiwać dalszej równowagi na rynku cen surowców. To z kolei będzie sprzyjać wzmacnianiu naszej sprzedaży i pozycji na rynku – wskazuje Jacek Michalak, prezes Grupy Selena.

Utrzymujący się wzrost cen surowców do produkcji głównych grup produktowych był istotnym czynnikiem, który wpłynął na rentowność brutto sprzedaży. W pierwszej połowie roku wyniosła ona 29 proc. i była niższa o 4,7 p.p. r/r niż wynik z tego samego okresu w 2020 roku. Duże znaczenie dla marżowości Grupy Selena miał efekt skali, który pozwalał rekompensować lokalne wahania cenowe i większe zmiany na wybranych rynkach, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo finansowe i biznesowe całej Grupy. Choć marżowość w tym roku zmalała wskutek wzrostu cen surowców, to jednocześnie masa marży wzrosła.

Kluczem do dobrych wyników na poziomie całej Grupy w pierwszym półroczu br. były także kolejne inwestycje w rozwój portfolio i dostarczenie na rynek nowych produktów. Flagowym wzmocnieniem oferty Seleny był m.in. nowy produkt do montażu suchej zabudowy – Tytan Professional Drywall System. – To innowacyjne rozwiązanie do łączenia płyt gipsowo-kartonowych, które spotkało się z dużym uznaniem i ogromnym zainteresowaniem ze strony docelowych użytkowników. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych czasach, kluczem do sukcesu na rynku jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Dlatego z jednej strony systematycznie wprowadzamy do oferty nowe produkty, zaś z drugiej stale rozwijamy nasz globalny program marketingowy, do którego m.in. dodajemy kolejne aplikacje. Zauważamy, że inwestycje w ten obszar coraz mocniej przekładają się na wyniki sprzedażowe i zwiększają zaangażowanie odbiorców, już nie tylko w kanałach analogowych, ale przede wszystkim w cyfrowych – podkreśla Christian Doelle, wiceprezes zarządu ds. marketingu i strategii w Grupie Selena.

Kolejnym przykładem działań w obszarze innowacji było wdrożenie systemów Tytan WINS, opartych na stworzonym w Selenie standardzie montażu i izolacji okien i drzwi. W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Selena wprowadziła również kolejne udogodnienia dla docelowych użytkowników, którzy obecnie mogą korzystać z pełnego wsparcia nowej platformy cyfrowej.

Niezwykle ważnym obszarem rozwoju Grupy niezmiennie pozostaje zrównoważone budownictwo. W pierwszym półroczu br. Grupa kontynuowała prace nad rozwojem produktów przyjaznych dla środowiska, odpowiadając w ten sposób zarówno na zmiany legislacyjne, jak i rosnące zapotrzebowanie rynku. – Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo i wiążemy duże nadzieje z produkcją, którą już mamy, tj. uszczelniaczami czy produktami do ocieplania budynków. Należymy dziś do ścisłej globalnej czołówki w zakresie tworzenia nowoczesnej chemii budowlanej, a w niektórych segmentach oferujemy technologie unikatowe. Naszym celem jest utrzymanie tej pozycji w najbliższych latach – mówi Christian Doelle.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Selena pomyślnie zakończyła także udział w programie Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. W jego ramach dział R&D Selena Labs otrzymał granty na opracowanie i wdrożenie kolejnych innowacyjnych produktów. Selena była liderem jednego z projektów w ramach programu, co doskonale koresponduje

z realizowaną przez Grupę strategią wdrażania innowacji oraz wspierania zrównoważonego budownictwa.

Do dobrych wyników Seleny przyczyniły się również wysiłki blisko dwóch tysięcy pracowników Grupy na całym świecie. Elementem strategicznym polityki firmy jest ciągłe inwestowanie w rozwój kadry, co zaowocowało dedykowanymi szkoleniami dla pracowników, w tym dla zespołów menadżerskich.

W kolejnych miesiącach i latach Grupa Selena zamierza kontynuować strategię dalszego dynamicznego wzrostu, w czym pomóc ma jej m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych. – Dysponujemy wystarczającymi mocami produkcyjnymi, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw do klientów w najbliższych dwóch latach. Myślimy już jednak o kolejnych inwestycjach, a wyniki będą zauważalne w 2023 r. Z wyjątkiem największych instalacji chemicznych, jesteśmy w stanie zamknąć w dwa lata większość cykli inwestycyjnych. W dużej mierze inwestycje te będą realizowane w Polsce, zaś około jednej trzeciej planujemy ulokować poza krajem. Niezmiennie kluczowymi rynkami do prowadzenia naszego biznesu pozostają dla nas Europa i Azja Centralna – zaznacza prezes Jacek Michalak, dodając przy tym, że Grupa rozważa także inwestycje poza Starym Kontynentem. – Uważnie przyglądamy się m.in. rynkowi w Stanach Zjednoczonych, który jest dziś miejscem dużych wzrostów. Zastanawiamy się także nad rynkami wschodzącymi. Półtora roku temu zainwestowaliśmy w Meksyku i z perspektywy czasu oceniamy, że była to dobra decyzja.

W celu utrzymania wysokiej efektywności działań Grupa Selena w najbliższych miesiącach będzie dążyć do zachowania dużej elastyczności strategicznej, która w czasie pandemii doskonale sprawdziła się na poziomie operacyjnym i zapewniła Grupie możliwość szybkiej adaptacji do szybko zmieniających się realiów rynkowych. W dalszym rozwoju pomóc mają plany rekonstrukcji kluczowych gospodarek, w tym projekty takie jak Fundusz Odbudowy. – Te pieniądze znajdą się na rynku w postaci inwestycji, które będą budowały dalszy popyt na nasze produkty. Liczymy na to, że wraz z prognozowanym rozwojem mieszkalnictwa znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększonej sprzedaży – podkreśla Michalak.

W przyszłości ważnym elementem w obszarze generowania dalszego wzrostu będzie także aktywne poszukiwanie celów akwizycyjnych, głównie w Europie Zachodniej i Azji Środkowej. – To obszar, który znamy i potrafimy płynnie się w nim poruszać. Łatwiej nam konkurować w miejscach, gdzie mamy już spore udziały w rynku. Pandemia wymusiła jednak większą ostrożność i cierpliwość w kontekście akwizycji. Dlatego bardzo rozważnie i jeszcze bardziej szczegółowo analizujemy przyszłe cele. Poszukujemy dojrzałych firm o ugruntowanej pozycji, które pozwolą nam bardzo szybko zwiększać udziały na kolejnych rynkach – podsumowuje prezes Michalak.