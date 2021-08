Harmony Link – połączenie energetyczne Unii Europejskiej i krajów bałtyckich

Polska funkcjonuje na wewnętrznym rynku energii Unii Europejskiej, który jest zsynchronizowany na częstotliwości 50 Hz i funkcjonuje jako system kontynentalny. Niestety, kraje bałtyckie do niego nie należą. System ten działa w postsowieckich państwach i funkcjonuje w innej częstotliwości. Plan synchronizacji krajów bałtyckich zakłada stworzenie podmorskiego kabla elektromagnetycznego, który połączy Polskę i Litwę. Daje to nie tylko nowe możliwości wymiany energii między państwami Unii Europejskiej, ale także uniezależni kraje bałtyckie od Rosji.

– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to kabel podmorski, który ma połączyć Polskę i Litwę, aby umożliwić synchronizację – powiedział serwisowi eNewsroom Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. – Jednocześnie możliwe będzie odłączenie krajów bałtyckich od Rosji, dzięki temu wymiana energii będzie przebiegać swobodniej między krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej. Z drugiej strony zostanie możliwość ograniczona importu energii z Rosji. Sprawa ta jest przedmiotem wielu dyskusji politycznych, ponieważ Rosjanie deklarują, że pozbawią możliwości dostawy energii zanim dojdzie do synchronizacji. Teoretycznie sprawa jest prosta. Wystarczy zbudować kabel Harmony Link, który ma być gotowy przed 2025 rokiem, aby państwa bałtyckie mogły swobodnie handlować energią z resztą Unii Europejskiej. Również Ukraina pragnie zsynchronizować się z Unią Europejską. Pierwotnie ma to nastąpić w 2025 roku. Wówczas Ukraina, mimo że nie będzie należała do Unii Europejskiej, będzie częścią unijnego rynku energii i uzyska możliwość swobodnego handlu energią – tłumaczy Jakóbik.