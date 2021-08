Szczyt klimatyczny w Szkocji – czy będzie przełomowy?

To już 26 raz, kiedy wszystkie państwa świata spotkają się na szczycie klimatycznym. Tym razem odbędzie się on w Szkocji, a jego głównym celem będzie uzgodnienie kolejnych elementów kompromisu klimatycznego z roku 2015 – który zakłada m.in. zmniejszenie emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych. Prognozy co do tegorocznego szczytu klimatycznego są obiecujące, a samo wydarzenie może okazać się przełomowe. Mimo, że sytuacja ekologiczna stale ulega pogorszeniu, a brak szybkiej reakcji i zaangażowania jak największej liczby państw tylko przyspiesza ten proces – to organizacje takie jak UN Global Compact przekonują, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest możliwe dzięki wdrożeniu ambitniejszych celów i wszczęciu konkretnych działań stopniowo zmniejszających negatywne skutki globalnego ocieplenia. Ponadto ważnym z perspektywy Polski jest fakt, że jednym z tematów zapowiedzianych przez Prezydenta COP26, Alokma Sharma, będzie powrót do koncepcji globalnej edukacji ekologicznej, która z pewnością pomoże politykom w podejmowaniu odważniejszych decyzji i tworzeniu reform – a to przybliży poszczególne państwa do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– Kierunkowo zmierzamy do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, tak aby temperatury nie wzrosły powyżej 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do początku epoki przemysłowej – powiedział Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact w Polsce. – Nieustająco trwa walka o to, by spotkanie zakończyło się sukcesem. Poszczególne państwa szykują sprawozdania z tego, co udało się im wprowadzić. Przy okazji prezentują swoje polityki w zakresie tego, co się wydarzy w perspektywie kilku następnych lat. Walka toczy się zatem o to, by jak najdłuższa lista krajów była w gronie państw neutralnych klimatycznie. Na razie przegrywamy ten wyścig. Temperatury rosną, a niezbędną rzeczą na najbliższym szczycie klimatycznym w Szkocji jest ustalenie ambitniejszych celów pośrednich, które doprowadzą do neutralności klimatycznej. Zatem należy przyśpieszyć prace. Spotkanie, które zwołał w kwietniu tego roku Joe Biden, było jednym z lepszych prognostyków – więc należy oczekiwać, że szczyt klimatyczny w Szkocji będzie przełomowy. Wszystko to za sprawą zapowiedzi rządów Japonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady – są one bardzo obiecujące. Poza tym Prezydent COP26 zapowiedział, że jednym z poruszanych tematów będzie sytuacja globalnej edukacji klimatycznej. UN Global Compact przypomina, że kwestia edukacji klimatycznej w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a planowany na 15 lipca Okrągły Stół dla edukacji klimatycznej pozwoli uzgodnić wprowadzenie takiego przedmiotu do szkół w roku 2023 – podkreśla Wyszkowski.