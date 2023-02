Historyczny rekord brytyjskiego FTSE 100

Amerykański rynek akcji ostatecznie zinterpretował pozytywnie dla siebie wczorajsze wypowiedzi przewodniczącego FED i zakończył wtorkową sesję wzrostami (S&P 500 +1,29 proc., DJIA +0,78 proc., Nasdaq Composite +1,9 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś lekkie wzrosty głównych indeksów (najsilniejszy – o 1,41 proc. – notował tajwański TAIEX).

Pokonując swój poprzedni rekord ustanowiony w 2018 roku swój najwyższy w historii poziom osiągnął dziś brytyjski FTSE 100. Rosła również dziś większość pozostałych głównych indeksów europejskich rynków akcji (DAX +0,42 proc. CAC-40 +0,29 proc. ok. godz. 9:50).

WIG-20 zwyżkował ok. godz. 9:50 o 1 proc. Najwyżej w historii był dziś WIG-Motoryzacja. Wśród składników mWIG-u 40 swe najwyższe od przynajmniej roku kursy osiągnęły dziś akcje spółek Livechat, Ciech, Bank Handlowy i Inter Cars. Wśród składników sWIG-u 80 swój najniższy w historii poziom osiągnęła dziś cena akcji spółki PCF Group.

Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła wczoraj powyżej poziomu 6 proc., a dziś rano próbowała wrócić poniżej tego poziomu (6,013 proc.). Lekko korygowały wzrost rentowności do najwyższego poziomu od miesiąca z ostatnich 3 sesji również amerykańskie 10-latki.

Lekko rosły dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,29 proc., Brent +0,18 proc. ok. godz. 9:35). Wczoraj do najniższych poziomów od tygodnia spadły ceny gazu w Europie zbliżając się do swoich styczniowych minimów. Lekko drożały dziś ceny metali szlachetnych (złoto +0,55 proc., srebro +1,32 proc., platyna +0,66 proc., pallad +1,07 proc. ok. godz. 9:35).

Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena spadł wczoraj poniżej poziomu 131 JPY i dziś rano utrzymywał się poniżej tego poziomu (-0,1 proc.). Podobnie nieznacznie rósł dziś rano kurs EUR/USD (+0,20 proc. ok. godz. 9:30).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara lekko dziś rano korygował wczorajszy wzrost spadając ok. godz. 9:25 o 0,17 proc.

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers