Hub logistyczny Poczty Polskiej w Porcie Solidarność CPK

Poczta Polska planuje utworzenie na terenie Portu Solidarność centrum przeładunkowego. Inwestycje lotniskowe i kolejowe CPK pomogą zapewnić wysoką jakość realizowanych przez Pocztę usług i pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału rozwijającego się rynku e-commerce. Spółki Poczta Polska i CPK podpisały dziś porozumienie o współpracy.

Obecnie Poczta Polska posiada na Lotnisku Chopina w Warszawie placówkę pocztową i punkt przeładunkowy, w którym obsługuje przesyłki lotnicze w ruchu międzynarodowym. Mając na uwadze dynamiczny rozwój branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych), e-commerce (handlu internetowego) i szeroko pojętej branży logistycznej, Poczta Polska planuje stworzenie na terenie Portu Solidarność hubu logistycznego do obsługi towarów w ruchu krajowym i zagranicznym.

– To dobra wiadomość dla każdego, kto kupuje lub sprzedaje towary w Internecie. Dokładnie zaplanowana infrastruktura, z uwzględnieniem doświadczenia operatorów logistycznych, będzie oznaczać nie tylko wygodne podróże, ale także szybki i bezpieczny transport towarów. To dlatego tak ważna jest budowa CPK prowadzona we współpracy z Pocztą Polską – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Budowa CPK to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w naszym kraju i nie może w nim zabraknąć Narodowego Operatora Pocztowego. Poczta Polska to nie tylko przesyłki listowe, ale też m.in. obsługa dynamicznie rosnącego rynku e-commerce i usług logistycznych. Cały czas intensywnie pracujemy nad rozbudową i usprawnieniem naszej sieci logistycznej tak, aby mogła sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej. – Poczta od wieków jest krwiobiegiem komunikacyjnym dla państwa i obywateli. Wspólne projektowanie infrastruktury przez Pocztę Polską i CPK pozwali na usprawnienie logistyki przesyłek– dodaje.

Spółka CPK zobowiązała się uwzględnić potrzeby Poczty podczas planowania, projektowania i realizacji inwestycji lotniskowych i kolejowych, a także koordynacji przedsięwzięć drogowych.

– Poczta Polska jako największy operator logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej to dla nas kluczowy partner podczas budowy Portu Solidarność. Celem podpisanego dziś porozumienia o współpracy jest koordynacja prac i wspólne inwestycje. Nawiązanie ścisłej współpracy już na etapie planowania portu lotniczego i nowych linii kolejowych dużych prędkości pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Razem osiągniemy więcej, wykorzystując efekt skali – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Porozumienie o współpracy zakłada m.in. określanie priorytetów podczas planowania inwestycji CPK. Przewiduje też wsparcie ze strony Poczty Polskiej w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, konsultacji propozycji niezbędnych aktów prawnych oraz rozwój obszaru innowacji i nowych technologii na styku działalności Poczty Polskiej i CPK.

– Poczta Polska przebudowuje obecnie swoją sieć logistyczną w związku z intensywnym rozwojem e-commerce. Chcemy iść szybko naprzód, wykorzystując m.in. potencjał infrastrukturalny CPK. Nowa, lepsza infrastruktura przeładunkowa przełoży się na wzrost efektywności obsługi przesyłek, które przychodzą do Polski z zagranicy, a także tych, które Polacy, w tym polskie e-sklepy, wysyłają do innych krajów – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej.

To już kolejna umowa o współpracy podpisana przez spółkę CPK. W marcu ub. roku CPK i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarły porozumienie dotyczące koordynacji inwestycji, m.in. poszerzenia autostrady A2 między Łodzią i Warszawą oraz budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dwa miesiące później przedstawiciele Polski i Wielkiej Brytanii podpisali porozumienie, na mocy którego brytyjski sektor lotniczy i kolejowy zaoferował know-how w zakresie planowania, projektowania i budowy Portu Solidarność i 1800 km linii kolejowych dużych prędkości.

We wrześniu ub. roku CPK podpisał porozumienie z Polską Grupą Energetyczną, które stanowi, że w rejonie Portu Solidarność powstanie w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi nowa elektrociepłownia. Na podstawie podpisanych umów CPK współpracuje też m.in. z Państwowym Instytutem Geologicznym (PIG) w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii i badań podłoża.