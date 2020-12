Image Power S.A. z wyceną powyżej 46 milionów złotych rusza na giełdę i rozgląda się na rynku chińskim

Image Power S.A. przeprowadziła w listopadzie ostatnią prywatną emisję akcji serii E po 30 zł za sztukę, pozyskując 1.6 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszym kwartale 2021 roku, przy obecnej wycenie ponad 46 mln zł. Firma wiąże duże nadzieje z nadchodzącymi produkcjami własnymi, a także planuje wykorzystać potencjał rynku chińskiego.

Pierwsza autorska gra spółki – Dieselpunk Wars – zadebiutowała 19 listopada na Steam. Produkcja pozwala tworzyć nietypowe pojazdy militarne, które następnie wyjadą na pole bitwy. Dzięki niej gracze mogą zbudować unikalną maszynę, wykorzystując blisko 300 różnych elementów.

Niedługo przed premierą Dieselpunk Wars Image Power podpisało umowę z firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd., która wyda produkcję na rynku chińskim. W opinii Spółki jest to strategiczna decyzja – według danych „Global Games Market Report” (Newzoo) blisko połowa wydatków na gry wideo pochodzi z Chin i USA. Tymczasem badanie „The Game Industry of Poland 2020” pokazuje, że polskie studia na razie eksportują na rynek chiński stosunkowo niewiele gier – około 10% ich przychodów pochodzi z Azji (z Państwa Środka, ale także z Japonii czy Korei). Analitycy Niko Partners wskazują, że w 2019 graczy pecetowych było w Chinach aż 321 mln. To prawie tyle, ile jest obywateli w USA.

Debiutancka gra to dla spółki duże wyzwanie i ważne wydarzenie. Dziś możemy ocenić, że wielomiesięczne przygotowania opłaciły się i zakończyły sukcesem. Pierwsze wyniki sprzedażowe są zgodne z założeniami, przewidujemy szybki zwrot kosztów produkcji. Oceny graczy na Steam są w większości pozytywne, co dobrze wróży kolejnym produkcjom. Dodatkowym bodźcem będzie dla nas pojawienie się Dieselpunk Wars w Chinach, na jednym z najważniejszych rynków dla gier wideo. Nie ukrywamy, że mocno leży on w obszarze naszych zainteresowań i mamy wobec niego plany, o których będziemy informować w przyszłym roku – ocenia Piotr Figarski, wiceprezes Image Power.

Spółka podpisała już umowę na przygotowanie portu Dieselpunk Wars na Switcha. Wersja na konsolę Nintendo zaplanowana została na kwiecień przyszłego roku.