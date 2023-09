Inflacja CPI w USA negatywnie zaskoczyła

W sierpniu inflacja w USA wyniosła 3,70% r/r (prognoza 3,60%) i 0,60% m/m (zgodnie z prognozą). Mamy zatem lekko negatywne zaskoczenie i odczyt wyższy niż w poprzednim miesiącu, kiedy to inflacja wyniosła 3,20%.

W USA drożała przede wszystkim energia i usługi. Biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty cen surowców oraz mocny ISM dla usług (54,5) nie dziwi odczyt bliski konsensów. Jeżeli połączymy to ze wzrostem stopy bezrobocia (do 3,80%) oraz rozbieżności względem przewidywań co do recesji (Goldmans Sachs obniża prawdopodobieństwo recesji, a model New York Fed podwyższa) – powyższy odczyt dalej niczego nie przesądza. Wszystkie scenariusze są na stole, a niepewność, którą obecnie obserwuje się na rynkach prawdopodobnie, wciąż się utrzyma.

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski