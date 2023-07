Inflacja w Hiszpanii i Francji

Wstępne dane pokazują, że inflacja HICP w Hiszpanii wzrosła w lipcu do 2,1% r/r względem 1,6% w czerwcu. Inflacja tym razem nieco powyżej celu EBC. Prognozy wskazywały na dalszy spadek inflacji (1,6%), co jednak nie nastąpiło. Dane miesięczne wykazały spadek o -0,1% wobec oczekiwań spadku o -0,5% m/m. Równo rok temu inflacja r/r w Hiszpanii wyznaczała szczyty na poziomie ponad 10%. Pokazuje to, że rzeczywiście dezinflacja nastąpiła, ogół cen wzrasta wolniej względem poprzedniego roku, ale utrzymują się one na wyższym poziomie. Względnie niski odczyt inflacji ma jednak duży związek z efektami bazowymi. Inflacja bazowa utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Inflacja HICP we Francji wyniosła w lipcu 5% r/r wobec 5,3% r/r w czerwcu. Odczyt nieznacznie niższy niż prognozy (5,0%).

Wczoraj EBC zdecydował o kolejnej podwyżce stóp procentowych o 25 pb. Celem EBC jest sprowadzenie inflacji do docelowego poziomu – 2% w średnim okresie. O tym, czy to już ostatnia podwyżka w tym cyklu, będą decydować zapewne napływające dane. Po pierwsze odczyty inflacyjne z kolejnych gospodarek, ale również odczyty PKB, w szczególności, jeżeli będą wskazywać na recesję w strefie euro.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski