Inflacja w maju spadła do 13,00 proc. r/r, a w skali miesiąc do miesiąca ceny nie wzrosły – inflacja wyniosła 0 proc. wobec prognozy 0,9 proc. Spadły ceny paliw oraz energii, wciąż rosły ceny żywności. Patrząc na wcześniejsze spadki PPI w Polsce(do 6,80 proc.) i Strefie Euro (5,90 proc.) teraz tą samą ścieżką zaczyna podążać inflacja konsumencka. Do końca roku inflacja przestanie być dwucyfrowa. Niezależnie od czynników wewnętrznych (wybory, polityka monetarna), czynniki zewnętrzne (spadek cen surowców, frachtu, żywności) mają po prostu globalne oddziaływanie i muszą przełożyć się na ceny w Polsce.

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski