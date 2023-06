Inflacja w Niemczech powyżej oczekiwań

W czerwcu inflacja w Niemczech wyniosła 6,40% r/r i było to delikatnie powyżej oczekiwań rynku na poziomie 6,30%. Był to także odczyt wyższy niż w maju, kiedy inflacja CPI wyniosła 6,10%. W skali miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,3% wobec prognoz na poziomie 0,2%. Choć jeszcze w maju inflacja konsumencka m/m spadła o 0,1%.

Inflacja zaskoczyła zatem delikatnie negatywnie. Za wzrost inflacji odpowiadała żywność, która r/r podrożała o 13,70% (choć miesiąc wcześniej było to 14,90%) oraz energia +3,00% (w maju +2,60%). Usługi poszły w górę o 5,30%, także więcej niż w maju (+4,50%).

Inflacja spada wolniej niż zakładano, ale nie są to duże rozbieżności. Globalne ceny żywności i energii dynamicznie spadają. Widać to chociażby po ostatnich odczytach inflacji producenckiej PPI (Strefa Euro 1,00%, USA 1,10%). Kwestią czasu pozostaje przełożenie niskich odczytów PPI na CPI. Dezinflacja zatem postępuje, ale trochę wolniej niż zakładano.

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski