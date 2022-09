Inflacja w Polsce nie zwalnia. We wrześniu wyniosła 17,2%

Inflacja nie chce przestać rosnąc i ponownie zaskakuje ekonomistów i analityków. Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 17,2% przy konsensusie 16,5%. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak inflacja bazowa, która podskoczyła do 10,6 – 10,7%. Złoty traci a RPP stoi pod ścianą. RPP nie ma wyboru: chciała kończyć podwyżki stóp, ale wbrew oczekiwaniom daleko nam do stabilizacji cen towarów i usług. W październiku najprawdopodobniej czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych.