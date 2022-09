Inflacja w Polsce wkrótce może sięgnąć 20 proc.

Inflacja we wrześniu znowu osiągnęła rekord – 17,2 proc. Rośnie także inflacja w Niemczech i strefie euro. Wkrótce inflacja w Polsce może przekroczyć 20 proc. Czekają nas też kolejne podwyżki stóp procentowych. Polacy na lokatach tracą 14,5 proc. rocznie.

We wrześniu inflacja w Polsce znowu wzrosła, wynosząc 17,2 proc. r/r. To kolejny rekord inflacji – obecnie, jest najwyższa od ponad 20 lat. Za kolejny skok inflacji odpowiadały wzrosty cen żywności i nośników energii przy spadku cen benzyny. A to jeszcze nie koniec wzrostów, bo przy tej dynamice, inflacja wkrótce może sięgnąć 20 proc r/r.

Od wczoraj dwucyfrową inicjację, wynoszącą 10 proc. mają także Niemcy. Jest to najwyższy odczyt od lat 50-tych XX wieku. Tutaj także najbardziej wzrosły ceny żywności i nośników energii, które istotnie wpływają na wzrost kosztów utrzymania. O 11:00 poznamy natomiast wyniki inflacji w strefie Euro, która także wzrośnie, zbliżając się do granicy 10 proc. Najbardziej prawdopodobny odczyt to 9,7 proc. r/r.

Takie odczyty inflacji zwiększają presję na podniesienie stóp procentowych. Na mocno rosnącą inflację, będzie musiała zareagować RPP, choć ostatnio dynamika podwyżek w Polsce osłabła. Po całej serii podwyżek o 0,75 pp., ostatnio rada poniosła stopy o 0,25 pp., sygnalizując chęć zakończenia cyklu podwyżek. Jednak dalszy wzrost inflacji niweczy ten plan. Prawie pewna staje się kolejne podwyżka stóp w strefie euro o 0,75 pp. Takie podwyżki mogą pomóc w zatrzymaniu spadku lub niewielkim wzroście wartości, bardzo słabych ostatnio walut – euro i złotego.

Rekordowa inflacja to także rekordowe straty Polaków na lokatach. Na przeciętnej rocznej lokacie bankowej założonej na początku października 2021 roku i zakończonej we wrześniu 2022 roku, realna strata jej posiadacza wyniosła aż 14,5 proc.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce