Inflacja w Polsce spada z werwą

Według wstępnych danych GUS, inflacja we wrześniu nagle spadła do poziomu jednocyfrowego i wyniosła 8,2 proc. r/r. Dwucyfrowa inflacja męczyła nas zatem przez 18 kolejnych miesięcy, od marca 2022 roku. Do tak gwałtownego spadku inflacji przyczyniły się niskie ceny benzyny w Polsce, nieadekwatne do wzrostu ceny ropy naftowej na świecie.

Wstępne dane GUS wskazują, że we wrześniu doszło do znacznego spadku inflacji do poziomu jednocyfrowego. Spadek jest nagły – z 10,1 proc. r/r w sierpniu do 8,2 proc. na dzień dzisiejszy. W ujęciu miesiąc do miesiąca, ceny spadły o 0,4 proc.

Tym samym, poziom inflacji obniża się już siódmy miesiąc z rzędu – od szczytu w lutym br. (który wyniósł 18,4 proc.). Ostatnio jednocyfrową inflację mieliśmy Polsce 19 miesięcy temu, czyli w lutym 2022 r. i wyniosła ona 8,5 proc. Duży spadek inflacji spowodowały między innymi niskie ceny benzyny i oleju napędowego utrzymywane przez Orlen, mimo że w tym samym czasie, na rynku światowym ceny ropy brent (kwotowane w dolarach) wzrosły o ponad 11 proc. Według GUS, ich ceny w Polsce we wrześniu poszły w dół o 3,1 proc.

Duży spadek inflacji we wrześniu może być argumentem dla dokonania przez RPP kolejnej obniżki stóp procentowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu (3-4 października). Można mieć jednak nadzieję, że po ostatnim mocnym osłabieniu złotego, po znacznie większej od oczekiwań wrześniowej obniżce stóp, Rada pozostanie ostrożniejsza w decyzjach.

Także Polacy coraz mniej obawiają się inflacji. Według najnowszego badania Puls Inwestora Indywidualnego eToro, 32 proc. polskich inwestorów indywidualnych, w ciągu najbliższych 3 miesięcy najbardziej obawia się o stan polskiej gospodarki, plasując ten czynnik na pierwszym miejscu potencjalnych ryzyk zewnętrznych. Drugim największym zmartwieniem jest wysokość stóp procentowych (15 proc. odpowiedzi) a trzecim – inflacja, postrzegana jako największe zagrożenie przez 11 proc. inwestorów.

Nie tylko w Polsce inflacja znacząco spada w ostatnich dniach. W Niemczech spadła ona poniżej 5 proc. we wrześniu, osiągając 4,3 proc. r/r. Wcześniej, w okresie od czerwca do sierpnia, utrzymywała się w okolicach 6 proc. r/r.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce