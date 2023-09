Inflacja w strefie euro mocno spada

Mocny spadek inflacji w strefie euro. Według wstępnego odczytu we wrześniu inflacja CPI w strefie euro spadła w ujęciu rocznym do 4,3% względem 5,2% w poprzednim miesiącu. Podobnym torem podążył wskaźnik bazowy, który spadł do 4,5% wobec 5,3%. Odczyty okazały się sporo niższe niż zakładał konsensus rynkowy, odpowiednio o 0,2% i 0,3%.

W tym miesiącu duży wpływ na spadek wskaźnika miał odczyt z Niemiec, gdzie inflacja CPI wyniosła 4,5% r/r wobec 6,1% miesiąc wcześniej. W danych CPI z różnych gospodarek strefy euro obserwujemy jednak przeciwstawne kierunki. W Hiszpanii, gdzie cel inflacyjny osiągnięto kilka miesięcy temu, teraz następuje odwrócenie trendu za sprawą rosnących cen energii i paliw – inflacja w tym kraju ponownie wzrasta. We Francji inflacja utrzymała się z kolei na poziomie 4,9%.

Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie inflacja w strefie euro pozostaje podwyższona i do celu jeszcze trochę zostało. EBC z pewnością jednak będzie opierał swoje decyzje o wskaźnik inflacji. Po takich danych o inflacji wydaje się, że wrześniowa podwyżka była ostatnią w cyklu, a EBC przejdzie teraz w tryb oczekiwania. Pomimo zaskoczenia spadkiem inflacji o szybkich obniżkach jeszcze nie ma co dyskutować. EBC swoimi działaniami sygnalizował, że walka z inflacją jest na pierwszym miejscu, nawet kosztem recesji, a stopy pozostaną wysokie tak długo, jak to będzie konieczne. Wydaje się, że ta konieczność nadal pozostaje w mocy.

Autor: Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski