Informacje o PAM, o których chciałeś wiedzieć

Szukasz narzędzia, które pozwoli Ci w prosty i bezpieczny sposób przechowywać poświadczenia użytkowników? Rozwiązaniem jest system klasy PAM, który ułatwia kontrolowanie środowiska pracy, zapewniając większy nadzór nad przepływem danych i newralgicznych informacji.

Czym jest PAM?

PAM jest nowoczesnym systemem, ułatwiającym kontrolowanie czynności, wykonywanych przez użytkowników i pracowników. Użytkownicy ci mają nadawane uprawnienia (tzw. dostęp uprzywilejowany, który otrzymuje np. administrator), dzięki czemu dużo łatwiej jest stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Jego głównym zadaniem jest monitowanie działań i zadań podnajmowanych przez użytkowników, a także nadzorowanie dostępami i uprawnieniami, które nadano systemom i kontom w infrastrukturze. Można więc uznać, że PAM jest uzupełnieniem innych, stosowanych wewnątrz przedsiębiorstw, rozwiązań – takich, jak np. systemy antywirusowe. Z tego też względu systemy PAM często rekomenduje się przedsiębiorstwom, w którym to dochodzi do naruszeń bezpieczeństwa – np. z powodu ignorowania zasad, panujących wewnątrz firmy.

Dzięki PAM zwiększasz poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie kontrolując udostępnione uprawnienia. Wszystko to dzięki skuteczności i transparentności całego systemu.

Co daje Ci PAM?

Wśród szeregu możliwości i funkcjonalności systemu, wyróżnia się np. możliwość używania hasła tylko przez jednego użytkownika – i to wyłącznie w określonym czasie. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko, wydostawania się ważnych danych, do których dostęp miał np. były już pracownik. Dodatkowo system umożliwia monitorowanie sesji, które łączą użytkownika z tzw. urządzeniem docelowym. W ten sposób wiesz, czy podejmowane zachowania są zgodne z wytycznymi i narzuconymi standardami.

Stosując PAM zyskujesz więc m.in.:

Sprawny proces zmieniania i nadawania haseł użytkownikom,

Bezpieczną formę kontrolowania przepływu ważnych danych,

kontrolowania przepływu ważnych danych, Transparentne uwierzytelnienie , bez konieczności przesyłania, pokazywania czy udostępnienia fizycznych haseł,

Analizę behawioralną, podczas to której możliwe jest „wyłapywanie” niecodziennych zachowań, które mogłyby sugerować próbę naruszenia danych,

Filtry komend i monitoring działań,

Możliwość nagrywania sesji, a następnie jej odtwarzanie w celu przeanalizowania zachowań i działań użytkownika.

Moduły dodatkowe

Warto nadmienić, że do tak rozbudowanej funkcjonalności można dokupić moduły, dzięki którym zyskasz jeszcze więcej możliwości. W tej roli doskonale sprawdzi się oferta od Senhasegury, która udostępnia aż sześć modułów dodatkowych – stworzonych z myślą o różnych potrzebach i oczekiwaniach biznesowych.

Kilka z nich przedstawiamy poniżej:

Moduł: Zarządzanie cyfrowymi certyfikatami.

Dzięki niemu użytkownik nadzoruje i sprawdza certyfikaty, analizując przy tym ich status. W ten sposób możliwe jest reagowanie na np. wygasający certyfikat.

Moduł umożliwia automatyczne zarządzenie cyklem certyfikatów, minimalizując ryzyko wpadek, związanych z ich aktualizowaniem.

Moduł: PEDM

Czyli zarządzenie i ochrona stacji roboczych, podczas to których możliwe jest kontrolowanie przywilejów. Wszystko po to, aby sprawniej uruchomić zadania, które wymagają uprawnień administracyjnych. Co ważne – osoba, która zarządzą tą siecią ma dostęp do danych i może nadzorować środowisko pracy – tj. identyfikować naruszenia lub analizować podejrzane zachowania, które rejestruje się w formie logów lub video.

Więcej o dostępnych modułach dowiesz się na stronie Senhasegura.