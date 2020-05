Infoscan kończy pierwszy etap prac nad nowym urządzeniem do domowej diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń

Firma telemedyczna Infoscan zakończyła I etap prac nad nowym urządzeniem do domowej diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń. Spółka otrzymała od AMC TECH – podmiotu odpowiedzialnego za projekt nowego urządzenia pełną specyfikację techniczną nowego rejestratora, który oprócz diagnostyki pod kątem bezdechu sennego będzie służył również do badań typu EKG, EEG oraz EMG. W związku z tym kontrahent rozpoczyna kolejny etap prac polegający na przygotowaniu projektu obudowy oraz elektroniki nowego rejestratora. Gotowa wersja urządzenia ma ukazać się na rynku w I połowie 2021 roku. Zarząd Infoscanu podkreśla, że pozwoli ono osiągnąć wyższe przychody, zwiększyć marżę ze sprzedaży oraz przyspieszy uzyskanie certyfikacji w USA oraz na innych rynkach.

– Zgodnie z harmonogramem otrzymaliśmy od wykonawcy pełną specyfikację naszego nowego urządzenia. Jest to bardzo duże osiągnięcie, ponieważ stanowi punkt wyjścia do dalszych prac polegających na wykonaniu projektu obudowy oraz elektroniki nowego rejestratora. Zakładamy, że realizacja tego etapu zajmie wykonawcy około 5 miesięcy i zakończy się przygotowaniem prototypowej wersji rejestratora – komentuje Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.

Nowe urządzenie opracowywane przez Infoscan będzie zawierało 3 moduły: ZOPS, służący do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu, POX służący do pulsoksymetrii, czyli badania pod kątem niewydolności oddechowej oraz moduł EKG/EEG/EMG. Będzie on pozwalał pacjentom wykonywać badania typu holter EKG w celu wykrycia zaburzeń pracy serca oraz układu krążenia. Ponadto nowy moduł da możliwość wykonania badań EEG oraz EMG, które przeprowadza się w celu wykrycia zaburzeń funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego.

Urządzenie nowej generacji przygotowywane przez AMC ma docelowo zastąpić oferowane obecnie przez Infoscan rozwiązanie MED Recorder, które służy do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu. Nowe funkcjonalności urządzenia oraz elastyczność w konfiguracji modułów pozwolą Spółce w pełni wykorzystać dynamiczny rozwój rynku MedTech. Będą także dodatkowym atutem przy certyfikacji FDA oraz na innych rynkach. Prace nad najnowszą generacją rozwiązania wpisują się w plany rozwoju Spółki na lata 2020-2022.

– Nowe urządzenie pozwoli rozszerzyć wachlarz oferowanych usług diagnostycznych m.in. o wykrywanie zaburzeń układu krążenia oraz nerwowego. Pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła rozwój telemedycyny oraz szeroko pojętej medycyny zdalnej. Chcemy oczywiście uczestniczyć w tym rozwoju dlatego jako priorytet stawiamy wprowadzenie nowego rejestratora na rynek w I połowie przyszłego roku. Aby zabezpieczyć finansowanie prac nad urządzeniem zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch transz finansowania od Inwestora jednocześnie. – komentuje Maciej Nowak, wiceprezes zarządu Infoscan S.A. – Specyfika nowego urządzenia będzie również dostosowana do warunków rynku amerykańskiego, co będzie bardzo dużym atutem w procesie certyfikacji FDA – dodaje.

14 maja br. Infoscan poinformował o wyemitowaniu kolejnych dwóch transz obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dalsze prace nad nową wersją urządzenia MED Recorder oraz rozwój platformy telemedycznej Osascan.