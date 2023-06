InPost i GreenWay tworzą ogólnopolską sieć stacji ładowania aut elektrycznych

Grupa InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, we współpracy z GreenWay zainstalował już ponad 200 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat®. Do końca tego roku InPost i GreenWay zbudują sieć kilkudziesięciu publicznie dostępnych punktów ładowania elektryków.

Obok sprzedaży i instalacji stacji ładowania, GreenWay odpowiada również za budowę przyłączy do sieci energetycznej, zarządzanie oraz serwis techniczny stacji.

– Rozbudowa sieci ładowarek na terenie własnych oddziałów ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na strategię dekarbonizacji grupy InPost. Wierzymy, że nowe technologie i trendy powinny zostać uwzględnione w planach rozwoju miast. Dlatego wraz z Greeway pracujemy nad wdrażaniem w Polsce ogólnodostępnej sieci tego typu urządzeń sygnowanych logiem InPost i GreenWay – podkreślił Sebastian Anioł, Dyrektor Działu Innowacji Logistycznych InPost.

– Ważnym elementem naszego zaangażowania we współpracę z InPost jest także doradztwo w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących infrastruktury ładowania oraz inteligentnego zarządzanie dostępną mocą w obiektach, gdzie znajdują się ładowarki – mówi Aleksander Czapczyk, Chief Commercial Officer GreenWay Polska.

InPost w ramach strategii dekarbonizacji sukcesywnie powiększa też flotę ekologicznych aut dostawczych, a także samochodów frachtowych. Obok kilkuset kurierskich samochodów elektrycznych z logo InPost, które jeżdżą po ulicach polskich miast, do portfolio firmy dołączyło 15 nowych ciągników siodłowych z napędem LNG. To kolejny krok w kierunku zmniejszania emisji CO2 w transporcie. W 2022 roku blisko 30 mln paczek trafiło do adresatów za pośrednictwem auta EV InPost.

Według najnowszych wyliczeń kalkulatora śladu węglowego opublikowanego przez InPost za 2022 rok, ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do urządzeń Paczkomat® w porównaniu do dostawy kurierskiej do domu jest niższy nawet o 97% na ostatniej mili. Tak zredukowany wskaźnik emisji w 2022 roku w porównaniu do poprzedniego badania (wówczas ślad węglowy był mniejszy o75%) jest efektem optymalizacji sieci logistycznej i procesów, a także zwiększenia gęstości sieci urządzeń Paczkomat®. Nawet uwzględniając drogę klienta po paczkę, to dostawa do urządzenia Paczkomat® generuje nawet do 93% mniej śladu węglowego niż dostawa kurierska.