InPost opublikował wyniki finansowe za 2020 i prognozę na 2021 r.

Przychody wzrosły o 104% do 2,53 mld zł, EBITDA o 184% do 994 mln zł, marża EBITDA wzrosła o ~ 1100 pb do 39,3%, a skorygowany poziom EBITDA zwiększył się o 186% do 1,00 mld zł. W tym okresie wydatki inwestycyjne wzrosły o 68% do 537 mln zł, a wolne przepływy pieniężne zwiększyły się dziesięciokrotnie – do 380 mln zł. Spółka zakończyła rok z dźwignią finansową pro-forma netto na poziomie 2,4x[1].

W 2020 roku InPost zwiększył wolumen przesyłek o 115% do 310 mln, a sieć Paczkomatów® wzrosła o 47% do 12.254 maszyn. Łączna liczba skrytek w Polsce wzrosła o 78%, do prawie 1,5 mln, wdrożono system bezdotykowych odbiorów z Paczkomatów i zwrotów bez etykiet – dzięki rewolucyjnej aplikacji InPost Mobile, która ma już 6 mln użytkowników. InPost realizował strategię przyspieszonej ekspansji międzynarodowej, ze wzrostem wolumenu w Wielkiej Brytanii o 400% w czwartym kwartale 2020 (rok do roku).

„Pandemia COVID-19 przyspieszyła strukturalne zmiany w kierunku gospodarki cyfrowej – tym samym InPost miał świetny rok 2020. Podjęliśmy wiele działań, aby wzmocnić naszą ogólnoeuropejską strategię rozwoju i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Przychody wzrosły ponad dwukrotnie, skorygowany poziom EBITDA przekroczył 1 mld zł, a wolne przepływy pieniężne wzrosły dziesięciokrotnie, podczas gdy wciąż zwiększaliśmy inwestycje w Polsce i Wielkiej Brytanii. Liczba przesyłek zwiększyła się ponad dwukrotnie, sieć Paczkomatów® także rosła dynamicznie i wprowadziliśmy liczne innowacje – jak nasza aplikacja mobilna, bezdotykowy odbiór paczek czy zwroty bez etykiet. Ta niezwykła dynamika utrzymywała się nadal na początku 2021 roku, stąd zakładamy dalsze znaczące wzrosty. Paczkomaty® są najbardziej ekologiczną formą dostawy – w ciągu roku zmniejszyliśmy emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnych form dostawy o 180.000 ton, jednocześnie redukując ruch uliczny i poziom hałasu. W odpowiedzi na wiele wyzwań, jakie COVID-19 postawił przed naszymi społecznościami, Paczkomaty® InPost szybko stały się najbezpieczniejszą formą odbioru przesyłek dla kilkudziesięciu milionów konsumentów – dzięki zdalnemu otwieraniu skrytek. Od początku 2021 roku osiągnęliśmy również dwa ważne kamienie milowe. Po pierwsze, udany debiut na giełdzie EURONEXT Amsterdam i zakończoną sukcesem największą w historii ofertę publiczną polskiej firmy na europejskim rynku kapitałowym. Po drugie, ogłosiliśmy planowane przejęcie Mondial Relay – co przyspieszy naszą międzynarodową ekspansję, zapewniając obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. W połączeniu z szybkim rozwojem w Wielkiej Brytanii, będziemy wiodącą w Europie platformą dostaw dla e-commerce umożliwiającą odbiór przesyłek poza adresem odbiorcy. Chciałbym szczególnie podziękować naszym pracownikom za ich poświęcenie i pasję, a także naszym klientom, partnerom i inwestorom za ich stałe wsparcie. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i jasnej misji z optymizmem patrzymy w przyszłość” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

W styczniu 2020 roku InPost z sukcesem sfinalizował IPO i rozpoczął na giełdzie EURONEXT Amsterdam notowania pod symbolem „INPST”. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów zapisy na akcje zostały skrócone. Całkowity wyemitowany i pozostający w obrocie kapitał zakładowy składa się z 500.000.000 akcji zwykłych. Liczba akcji zwykłych w ofercie obejmującej pełne wykonanie Opcji Dodatkowego Przydziału wyniosła 201.250.000, co stanowi 40,3% ogólnej liczby akcji.

InPost planuje akwizycję Mondial Relay, wiodącej francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 milionów euro (ok. 2,6 mld zł). Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku. W okresie 12 miesięcy 2020 Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA.

Perspektywa 2021

Prognozy dotyczące segmentu międzynarodowego uwzględniają wpływ pro-forma planowanego nabycia Mondial Relay.

Grupa Kapitałowa Inpost S.A. (z uwzględnieniem spodziewanego wpływu pro-forma z nabycia Mondial Relay)

Mln zł, chyba że określono inaczej FY 2020A FY2021E FY2020A (pro-forma) [2] FY 2021E (pro-forma) [3] Liczba Paczkomatów 12,254 16.5-18.5 tys. 12,254 16.5-18.5 tys. Wolumen paczek (w milionach) 310 445-465 441 615-645 Przychody 2,532 3,460-3,610 4,498 5,665-5,910 Skorygowana marża EBITDA 39.7% Niskie 40% 28.3% Niskie 30% Nakłady inwestycyjne 537 700-745 609 850-945 Konwersja gotówki 38% Średnie 40%[4] 43.8%[5] Średnie 40%[6]

Segment Polska

Rok finansowy 2020A Rok finansowy 2021E Liczba Paczkomatów (#) 10776 14,500-15,500 Wolumen / wzrost liczby przesyłek paczkomatowych 247,2 milionów 45-50% r / r Wolumen / wzrost liczby przesyłek kurierskich 60,6 milionów 25-30% r / r Paczkomaty – przychody/wzrost 1815,3 mln zł 40-45% r / r Przesyłki do domów – przychody/wzrost 634,9 mln zł 25-30% r / r Skorygowana marża EBITDA 41,7% 43-45% Nakłady inwestycyjne 509,1 mln zł 600-625 mln zł

Segment międzynarodowy (z uwzględnieniem spodziewanego wpływu pro-forma nabycia Mondial Relay)

Rok finansowy 2020A Rok finansowy 2021E (pro forma)[7] Liczba Paczkomatów (#) 1478 2000-3000 Wolumen przesyłek 2,2 milionów 180-195 milionów Całkowite przychody – rynki zagraniczne 17,7 mln zł 2260-2380 mln zł Skorygowana marża EBITDA (249%) Kilkanaście Nakłady inwestycyjne 27,4 mln zł 250-320 mln zł

Przegląd finansowy i operacyjny za rok finansowy 2020

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Przychody 2532,1 1242,6 104% W tym: Polska 2514,4 1235,6 103% W tym: Rynki zagraniczne 17,7 7,0 153% EBITDA 994,3 350,1 184% W tym: Polska 1038,4 375,6 176% W tym: Rynki zagraniczne (44,1) (25,5) Marża EBITDA 39,3% 28,2% + 1110 pb Skorygowana EBITDA[8] 1004,4 351,8 186% W tym: Polska 1048,5 377,3 178% W tym: Międzynarodowe (44,1) (25,5) Skorygowana marża EBITDA 39,7% 28,3% + 1140 pb Nakłady inwestycyjne 536,5 319,7 68% % przychodu 21,2% 25,7% Wolne przepływy gotówkowe (FCF)[9] 379,8 34,9 988% Konwersja gotówki[10] 38% 10% Dźwignia finansowa netto[11] 2,4x 2,2x

Paczkomaty i wolumeny paczek

Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Liczba Paczkomatów 12254 8352 47% Polska 10776 7186 50% Międzynarodowe 1478 1166 27% Całkowity wolumen paczek (w milionach) 310,0 144,0 115% Doręczenia do paczkomatów – Polska 247,2 103,1 140% Doręczenia kurierskie 60,5 40,4 50% Rynki zagraniczne 2,2 0,5 340%

Przychody i inne dochody operacyjne

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Polska 2514,4 1235,6 103% Segment Paczkomatów 1815,3 776,4 134% Segment doręczeń kurierskich 634,9 420,1 51% Inne 66,8 71,4 (6)% Eliminacja międzysegmentowa (2,7) (32,3) Rynki zagraniczne 17,7 7,0 153% RAZEM 2532,1 1242,6 104%

Zysk brutto

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Polska 1333,0 560,1 138% Marża brutto (%) 53,0% 45,3% 1,230 pb Segment Paczkomatów 1074,0 418,9 156% Marża brutto (%) 59,2% 54,0% 520 pb Segment doręczeń kurierskich 198,3 106,6 86% Marża brutto (%) 31,2% 25,4% 580 pb Inne[12] 62,1 50,2 24% Eliminacja międzysegmentowa[13] (1,4) (15,6) Rynki zagraniczne (9,8) (7,4) Marża brutto (%) (55,4%) (105,7%) RAZEM 1323,2 552,7 139% Marża brutto (%) 52,3% 44,5% 780 pb

EBITDA

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Polska 1038,4 375,6 176% Marża EBITDA (%) 41,3% 30,4% 1090 pb Rynki zagraniczne (44,1) (25,5) nieistotne Marża EBITDA (%) nieistotne nieistotne RAZEM 994,3 350,1 184% Marża EBITDA (%) 39,3% 28,2%

Podsumowanie przepływów pieniężnych i wydatków inwestycyjnych

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku EBITDA 994,3 350,1 184% Zmiany w kapitale obrotowym (78,0) 4,5 Wolny przepływ gotówkowy z działalności operacyjnej[14] 916,3 354,6 153% CAPEX (536,5) (319,7) 68% Wolne przepływy gotówkowe (FCF) 379,8 34,9 988% Współczynnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych[15] 38% 10%

Bilans

Mln zł, chyba że określono inaczej Rok finansowy 2020 Rok finansowy 2019 Wzrost rok do roku Dług pro-forma 2535,1 894,9 183% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 139,4 113,0 24% Dług pro-forma netto[16] 2395,7 781,9 206% Dźwignia finansowa pro-forma netto[17] 2,4x 2,2x

[1]Informacje finansowe pro-forma oparte są na skonsolidowanych informacjach finansowych InPost SA oraz Integer.pl z uwzględnieniem „Transakcji reorganizacji i refinansowania”, które miały miejsce w styczniu 2021 r. zgodnie z opisem w Prospekcie oferty publicznej

[2]6,17,21,22 Assumes full year contribution of Mondial Relay for 2021

18,19, 20 Defined as Adjusted EBITDA – Change in Net Working Capital – Maintenance and Expansion Capex. Before IFRS-16 lease payments)/Adjusted EBITDA

18 Zakłada całoroczny wpływ pro-forma Mondial Relay na 2021 rok

[8]Zdefiniowana jako EBITDA skorygowany o wypłaty w formie akcji zgodnie z MSSF2

[9]Zdefiniowana jako EBITDA – zmiana kapitału obrotowego netto – nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, przed płatnościami leasingowymi zgodnie z MSSF-16

[10]Zdefiniowana jako EBITDA – zmiana kapitału obrotowego netto – nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, przed płatnościami leasingowymi zgodnie z MSSF-16 / poziom EBITDA

[11]Zdefiniowany jako dług netto pro-forma ÷ EBITDA

[12]Inne obejmują głównie produkcję i sprzedaż Paczkomatów (na rzecz osób trzecich) oraz usługi marketingowe i informatyczne (na rzecz osób trzecich)

[13]Transakcje pomiędzy segmentami są eliminowane w momencie konsolidacji i odzwierciedlane w wierszu „eliminacja między segmentami”.

[14]Zdefiniowana jako poziom EBITDA skorygowany o zmiany Kapitału Obrotowego

[15]Zdefiniowana jako poziom EBITDA – zmiana kapitału obrotowego netto – nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję. (przed ratami leasingowymi wg MSSF-16) / poziom EBITDA

[16]Informacje finansowe pro-forma oparte są na skonsolidowanych informacjach finansowych InPost SA oraz Integer.pl z uwzględnieniem „Transakcji reorganizacji i refinansowania”, które miały miejsce w styczniu 2021 r. zgodnie z opisem w Prospekcie oferty publicznej

[17]Zdefiniowany jako dług netto pro-forma ÷ poziom EBITDA