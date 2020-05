InventionMed ze wsparciem SoftBlue w realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej podpisała list intencyjny z nowym inwestorem. SoftBlue, firma z branży IT zadeklarowała wsparcie w realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł, a dzięki zaangażowaniu inwestora, możliwe będzie rozpoczęcie prac rozwojowych i budowlanych.

SoftBlue to notowana na rynku NewConnect firma z wieloletnim doświadczeniem sektorze teleinformatyki – branża pokrewna z działalnością InventionMed. Spółka zapewni technologiczne wsparcie oraz dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy.

– Pozyskanie inwestora ściśle związanego z branżą, w której działamy to dla InventionMed bardzo ważny krok w rozwoju spółki oraz szansa na zwiększenie skali działalności. Dzięki wsparciu i zasobom SoftBlue, przygotowujemy się do budowy innowacyjnej na skalę światową inwestycji – największego medycznego centrum szkoleniowego VR i AR – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed.

„Wirtualny szpital”, czyli Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie to miejsce wyposażone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i prototypowe symulatory medyczne w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed – podwójną immersję. Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny – nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak innowacyjnym projekcie, jakim jest budowa Centrum Innowacyjnych Symulacji VR i AR w Bydgoszczy. Wierzymy w ten projekt i liczymy, że zrewolucjonizuje on branżę szkoleń medycznych. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie teleinformatyczne pomoże w realizacji tego przedsięwzięcia – mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue.

O emisji akcji skierowanej do SoftBlue zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InventionMed, które zostało zwołane na 15 czerwca 2020 r. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał, Akcjonariusze będą decydować o emisji do 15 mln akcji. Akcje zostaną wyemitowane w ramach emisji prywatnej do inwestora, który zobowiąże się do nie sprzedawania objętych akcji przez co najmniej trzy lata oraz wesprze spółkę w realizacji budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy.

Równolegle, trwają prace nad flagowym projektem – TutorDerm. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej. Projekt jest ciągle udoskonalany, prowadzone są również programy pilotażowe. Spółka jest również w trakcie opracowywania wirtualnej strzykawki – rewolucyjne na skalę światową urządzenie szkoleniowe, które pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych.