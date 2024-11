Inwestorzy zaczęli gromadzić zapasy na zimę – rynek obligacji korporacyjnych w październiku

Październik okazał się być jednym z najlepszych miesięcy tego roku na rynku obligacji korporacyjnych. W trzech emisjach na kwotę 195 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na blisko 676 mln zł.

Październik tym samym został trzecim najlepszym miesiącem w tym roku pod względem pozyskanych przez spółki środków (po 360 mln w lutym i 235 mln w styczniu), a także drugim najlepszym pod kątem wielkości zapisów złożonych przez inwestorów (912 mln w lutym i 664 w styczniu).

Emisje paździer-nikowe Wartość emisji (mln zł) Oprocen-towanie (proc.) Tenor (lata) Data Wielkość zapisów (mln zł) Redukcja (proc.) Liczba inwestorów Olivia Fin 60 4,40 4 październik 128 53,00 1075 KRUK 75 3,00 5 październik 434 82,73 1610 BEST 60 3,80 5 październik 114 47,40 1244 SUMA 195 676 Średnia 61,04 3929

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

W tym – jakby nie patrzeć – „topowym” miesiącu, udział w publicznych emisjach obligacji korporacyjnych wzięło 3929 inwestorów, a średni poziom redukcji wyniósł ponad 60 proc. Spośród trzech emitentów mamy dwóch windykatorów, czyli stale obecnego, tym razem z nowym prospektem KRUKA oraz także notowanego na giełdzie BESTA. Biorąc pod uwagę strukturę rynku obligacji, nie mogło wśród emisji zabraknąć dewelopera – jednak tym razem komercyjnego Olivia Fin. Każda z tych trzech emisji przyciągnęła ponad 100 mln zł popytu ze strony inwestorów, a bank rozbił KRUK, zbierając od inwestorów najwięcej zapisów w historii publicznych emisji obligacji korporacyjnych – 434 mln.

Oznak zimowego snu inwestorów – brak

W listopadzie już mamy trzy kolejne emisje publiczne: zakończoną już emisję PragmaGo na 5 mln euro (z redukcją 30 proc.), trwającą do 1 listopada emisja spółki Cavatina Holding na kwotę 25 mln z możliwością zwiększenia do 50 mln zł, oraz emisję „dogrywkową” KRUKA na 100 mln zł, z możliwością zwiększenia do 125 mln. W obliczu ostatniego olbrzymiego popytu nie powinno to dziwić, a i sam KRUK postanowił o rok wydłużyć czas życia obligacji względem emisji październikowej.

Październik w funduszach

Ze strony rynku funduszy obligacji korporacyjnych – w październiku napłynęło do nich „jedynie” 285 mln zł. Tym samym był to trzeci najgorszy miesiąc w tym roku pod kątem napływów do tej grupy aktywów (od początku roku napływy wyniosły ponad 4 mld zł). Średnia stopa zwrotu na ostatni miesiąc wyniosła 0,20 proc., a średnioroczna 8,70 proc. Dodatnia stopa zwrotu i napływ netto sprawiły, że aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły o 2,40 proc. do poziomu 14,3 mld zł.

Końcówka roku zapowiada się intensywnie. Jesteśmy już po trzech względnie dużych emisjach. W listopadzie mamy kontynuację sporej podaży ze strony emitentów, a inwestorzy, do czego przyzwyczaili nas już w tym roku, prawdopodobnie ponownie wykażą się zdecydowanie niezaspokojonym popytem na obligacje.

Autor: Szymon Gil, Doradca Inwestycyjny, Certified International Investment Analyst (CIIA), Michael / Ström Dom Maklerski