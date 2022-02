IPO Watch: Rekordowy rok na europejskich giełdach. Debiut Inpost największą ofertą w Europie i piątą na świecie w 2021 roku

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2021 roku wyniosła 75 mld euro – to wzrost o 269% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku (20,3 mld euro). To także najbardziej aktywny rok na rynku IPO w Europie – odnotowano 422 debiuty, wobec 135 w 2020 roku. Debiut InPost na Euronext w Amsterdamie, z ofertą ponad 3,2 mld euro, okazał się największym IPO w Europie i 5. na świecie. GPW w Warszawie odnotowała największą liczbę debiutów (44 łącznie na rynku głównym i NewConnect) od 2013 r.

W 2021 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 40 debiutów wobec 19 w roku ubiegłym. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w minionym roku (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 9,313 mld zł (2,050 mld euro), co oznacza spadek o 15% w porównaniu do 2020 r (warto zaznaczyć, że zeszłoroczne statystyki zdominowało IPO Allegro.eu o wartości 10,6 mld zł).

Wśród 12 debiutów na warszawskim parkiecie, największym była oferta Pepco Group 3,698 mld zł (818,3 mln EUR), uplasowana na 20. miejscu największych IPO w Europie. Kolejne trzy miejsca pod względem wielkości oferty zajęły spółki Huuuge Games (1,666 mld zł / 371,8 mln euro), Grupa Pracuj (1,120 mld zł / 239,1 mln euro) oraz STS holding (1,078 mld zł / 234,7 mln euro).

Na alternatywnym rynku NewConnect było w 2021 roku 32 debiutów. Dużą popularnością nieprzerwanie cieszyły się spółki z branży technologicznej – przede wszystkim gamingowe. Największym debiutem, na nieregulowanym rynku, było IPO producenta gier komputerowych Render Cube (wartość oferty wyniosła 16,3 mln zł). Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się spółki Creotech Instruments z branży przemysłu kosmicznego (11,3 mln zł) oraz spółka technologiczna Woodpecker.co (11,0 mln zł).

„Miniony rok był zdecydowanie najlepszym okresem aktywności IPO na warszawskiej giełdzie od lat. Największa od 2013 liczba debiutów na obu rynkach łącznie, najwięcej debiutów na głównym rynku od 2016, oraz wysyp, jak na nasze warunki, dużych transakcji. W 2021 r. warszawski parkiet przyjął 4 oferty o wartości przekraczającej 1 miliard zł, w tym dwie spółek zagranicznych, co jest wydarzeniem bez precedensu i buduje obraz rynku zasilanego regularnie dużymi debiutami o międzynarodowym zasięgu. Mimo nieco rozczarowujących wyników niektórych „spadkowych” IPO, zainteresowanie debiutem potencjalnych emitentów jest wciąż wysokie, a plany giełdowe i stosowne przygotowania coraz więcej spółek rozpoczyna z perspektywą 2-3 letnią. Po stronie inwestorów utrzymuje się z kolei zainteresowanie dobrze przygotowanymi i wycenionymi spółkami” – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Europejski rynek ofert pierwotnych w 2021 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w minionym roku wyniosła 75,0 mld euro i znacząco wzrosła w porównaniu do roku 2020 (o 54,7 mld euro). Na europejskich parkietach zadebiutowały 422 spółki (wobec 135 w 2020 roku). Odnotowano 14 tzw. mega ofert, czyli IPO, których wartość przekroczyła 1 mld euro.

„W skali Europy, rok 2021 był wyjątkowy, zarówno pod względem liczby debiutów, jak i wartości ofert. 422 IPO, z czego 14 debiutów z ofertami powyżej 1 mld euro potwierdzają optymizm na rynku po okresie niepewności wywołanym pandemią. Prognozy na rok 2022 pozostają ostrożnie pozytywne, należy spodziewać się w szczególności jeszcze większej selektywności inwestorów wynikającej zarówno z niepewnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, jak i z obserwowanych spadków notowań wielu zeszłorocznych debiutantów” – dodaje Bartosz Margol.

Najwięcej środków podczas oferty w 2021 r. pozyskała spółka InPost, debiutująca na giełdzie Euronext – Amsterdam. IPO miało wartość 3,2 mld euro. Na kolejnych miejscach uplasowały się Volvo Car AB (oferta warta 2,3 mld euro przeprowadzona na Nasdaq Nordic – Stockholm) oraz Vantage Towers AG (debiut na niemieckim parkiecie – Deutsche Boerse z ofertą na poziomie 2,2 mld euro).

Największą aktywność na europejskim rynku ofert pierwotnych w minionym roku wykazała giełda w Londynie (100 debiutów przy łącznej wartości 19,5 mld euro), za którą znalazła się Nasdaq Stockholm, z 78 IPO i z wartością ofert 11,9 mld euro. Na trzecim miejscu w Europie, pod względem wartości pozyskanego kapitału, uplasowała się giełda Euronext – Amsterdam (11,4 mld euro z 24 debiutami).

Aktywność na europejskim rynku IPO od 2017 roku*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017 r.*

* Daje obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na polskim rynku IPO od 2010 roku

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2021.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.