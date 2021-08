iTaxi ze znacznymi wzrostami. Branża przejazdów taxi w Polsce odżyła

30% wzrost liczby kursów w kluczowym segmencie klientów w czerwcu br. vs czerwiec 2020, blisko 1 000 nowych umów biznesowych na usługi taxi, 50 000 użytkowników B2B to wyniki iTaxi w prawie półtora roku po ogłoszeniu w Polsce pandemii. Spółka niedawno zainwestowała we wrocławski Wicar Taxi, a przed nią kolejne przejęcia. Poprawie uległy także wskaźniki finansowe i rentowność firmy.

Po trudnym okresie pandemii, kiedy większość firm przeszła na zdalny tryb pracy, a odgórne zalecenia sprawiły, że potrzeba przemieszczania się została znacznie ograniczona, widać znaczne ożywienie na rynku przejazdów taxi. Polacy znacznie częściej niż rok temu wsiadają do taksówek. W czerwcu br. wzrost liczby wszystkich przejazdów vs czerwiec 2020 wyniósł już 30%. Najszybciej rośnie liczba przejazdów biznesowych. Polacy wrócili do biur, co może potwierdzić liczba umów na usługi taxi, które iTaxi podpisało w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Do grona klientów spółki dołączyło blisko 1 000 nowych firm. Obecnie z usług iTaxi korzysta blisko 50 000 użytkowników biznesowych.

– Tak naprawdę pierwsze odmrożenie zauważyliśmy już w kwietniu br., kiedy liczba przejazdów wzrosła o 53% względem tożsamego okresu w zeszłym roku, ale pamiętając o tym, że w kwietniu 2020 nasza gospodarka była zamknięta, czekaliśmy na dane z maja i czerwca. Już dziś mogę powiedzieć, że są one bardzo obiecujące – mówi Andrzej Padziński, dyrektor ds. floty, członek Zarządu iTaxi. – Porównując kwiecień 2020 do danych z czerwca widzimy znaczny wzrost sięgający nawet 230% w segmencie klientów indywidualnych i 70% w segmencie klientów biznesowych. To bardzo optymistyczny prognostyk, tym bardziej, że jak deklaruje większość naszych klientów planują wrócić do pracy w biurach w zdecydowanie większym wymiarze począwszy od września. Wierzę, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze, a już wkrótce rynek nie tylko się ustabilizuje, ale zacznie przyspieszać – i my w tym zamierzamy mieć swój znaczny udział – dodaje.

– Okres pandemii był dla nas ogromnym wyzwaniem – wymagał błyskawicznych decyzji i zmian w zakresie funkcjonowania biznesu. Działaliśmy szybko, jak na zwinną organizację przystało – komentuje Jarosław Grabowski, Prezes iTaxi.

iTaxi jako pierwsza firma na rynku w marcu 2020 roku wdrożyła przegrody oddzielające kierowców od pasażerów, zapewniając maksimum bezpieczeństwa obu grupom. W kwietniu spółka nawiązała współpracę na dowóz zakupów z Auchan, z Warsaw Genomics rozwoziła testy na COVID-19, zorganizowała dedykowany transport dla firm, a także była odpowiedzialna za przewozy pasażerów chorych onkologicznie z Fundacji Alivia.

– Dziś mogę stwierdzić, że pomimo tego, że rynek się skurczył my wyszliśmy z tej trudnej sytuacji obronną ręką. Pandemia wymusiła na nas spojrzenie na nasz biznes z innej perspektywy. Zoptymalizowaliśmy wewnętrzne procesy i koszty, co przyczyniło się do lepszej efektywności i w rezultacie – rentowności całej spółki. Nasze wskaźniki finansowe są w bardzo dobrej kondycji. Kontynuujemy naszą strategię zakładającą konsolidację rynku oraz inwestycję w obszar ekologiczny – komentuje Jarosław Grabowski.

Tylko w czerwcu br. iTaxi.pl oraz Wicar Taxi Sp. z o.o. – jeden z liderów rynku taxi na Dolnym Śląsku, działający na terenie Wrocławia i Legnicy, zawarły umowę o strategicznej współpracy. Jej celem jest konsolidacja rynku i oferowanie usług przejazdów taksówkowych w oparciu o jak największą flotę pojazdów prowadzonych przez licencjonowanych kierowców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do zamawiania i raportowania przejazdów.

Już wkrótce iTaxi przekaże informacje o kolejnej inwestycji.

– Nie zwalniamy tempa. Włączenie Radio Taxi Barbakan, a następnie Wicar Taxi do struktur naszej spółki to przykłady konsekwentnie realizowanej strategii konsolidacji rynku usług przewozowych, skierowanych do biznesu oraz klientów indywidualnych. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z kilkoma podmiotami i liczę, że o podpisaniu kolejnych umów poinformujemy niebawem – dodaje Jarosław Grabowski.