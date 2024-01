Szkolenia dla handlowców mogą być z jednej strony doskonałą inwestycją we wzmocnienie współpracującego od lat teamu, ale z drugiej są też świetnym wabikiem pozwalającym dotrzeć do tych sprzedawców, którzy szukają czegoś nowego, bo w poprzedniej firmie przestali się rozwijać. Coraz więcej osób rozważających zmianę pracy przyznaje, że możliwość zdobywania nowych umiejętności jest dla nich kluczowa, dlatego regularne szkolenia sprzedażowe są mile widziane w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Większość handlowców zaczyna zauważać, że sprawdzone od lat metody przestają działać, a klienci oczekują czegoś więcej niż klasyczna sprzedaż transakcyjna.

Jak dobierać szkolenia dla handlowców?

Inwestycję w zespół warto poprzedzić dokładną analizą, która pozwoli określić mocne i słabe strony wszystkich członków teamu. Warsztaty przynoszą najlepsze efekty wtedy, gdy ich celem jest wypełnienie ściśle sprecyzowanej luki kompetencyjnej. Mocno rozwijany w ostatnim czasie kierunek to sprzedaż doradcza, która wzbudza większe zaufanie i doskonale sprawdza się np. w segmencie B2B. Szkolenia dla handlowców pomogą objaśnić, w jaki sposób budować ekspercki wizerunek w oczach klienta i jak aktywnie słuchać, by dotrzeć do jego potrzeb. Samo serwowanie tekstów o przewagach konkurencyjnych przestaje już być wystarczające – potencjalny kontrahent musi zobaczyć w sprzedawcy osobę, która dobrze rozumie jego biznes.

Dobierając szkolenia sprzedażowe, warto też dostosować ich program do zmieniających się warunków technologicznych. Mocno utarty wizerunek handlowca spędzającego setki godzin w dojazdach do klienta coraz szybciej odchodzi do lamusa, przez rosnącą popularność wideorozmów. Sprzedaż zdalna może być równie skuteczna, wymaga jednak odpowiedniego obycia z oprogramowaniem do wirtualnych spotkań. Szkolenia dla handlowców dotyczące tego zakresu szczególnie pomogą starszym pracownikom, którzy na żywo osiągają świetne efekty, ale mają problem z rozmowami online.

Zamknięte czy otwarte szkolenia sprzedażowe

Poszukując odpowiedniego pakietu warsztatowego, warto zwrócić uwagę na formułę, w jakiej będzie prowadzone spotkanie. Managerowie decydujący się na odświeżenie wiedzy całego zespołu docenią dedykowane szkolenia zamknięte, organizowane zwykle w siedzibie firmy. Specjalista poświęca wtedy grupie 100% swojej uwagi, jest w stanie również dopasować program do jej poziomu i potrzeb. Istotny element takich warsztatów to przećwiczenie praktycznych case’ów — sprzedaż to w końcu nie tylko teoria, ale przede wszystkim powtarzana wielokrotnie praktyka.

Szkolenia sprzedażowe otwarte to z kolei świetna alternatywa dla osób, które chcą samodzielnie zainwestować w poszerzenie wiedzy, ale brak im środków na prywatny mentoring. Będą też doskonałym wyborem dla małej grupy, która nie byłaby w stanie zapełnić całej sali i pokryć związanych z tym kosztów. Warsztaty w formule otwartej przyjmują zwykle formę wykładu, wyjaśniając ogólne, najczęściej spotykane problemy. Dobierając tego typu szkolenie, warto dokładnie przestudiować jego program, ponieważ jest on dość precyzyjnie określony, a kilka minut sesji Q&A nie zawsze powoli wyjaśnić wątpliwości wykraczające poza zakres warsztatów.