Różnice kulturowe w spotkaniach biznesowych: jak przygotować się na międzynarodowe negocjacje?

Efektywna komunikacja jest niezwykle istotna w biznesie. Może stanowić nie lada wyzwanie szczególnie wtedy, gdy próbujemy porozumieć się z ludźmi pochodzącymi z najbardziej odległych zakątków świata. Niektórzy z nas mają okazję pracować w wielokulturowym środowisku oraz prowadzić negocjacje biznesowe. Jakie są najczęstsze różnice kulturowe? Przykłady można znaleźć w dalszej części artykułu.

Różnice kulturowe w biznesie

Przede wszystkim odnoszą się do odmiennych zachowań, wartości czy wierzeń. Różnice kulturowe pomiędzy różnymi grupami ludzi są widoczne w wielu aspektach życia. Często odnoszą się do sposobu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W kontekście międzynarodowych spotkań mogą obejmować język, zasady etykiety, podejście do podejmowanego ryzyka, procesy decyzyjne oraz przekonania. Kulturowe różnice mogą znacząco wpłynąć na negocjacje międzynarodowe. Chodzi głównie o wynik osiągniętego porozumienia, tym samym ostateczne zatwierdzenie umów.

Podstawy kulturowych różnic w biznesie

Czym jest kultura biznesowa? To nic innego jak zbiór wytworów, które powstają w danym przedsiębiorstwie. Kultura w kontekście biznesowym jest pojęciem bardzo obszernym. Odnosi się do opracowywanych business planów, modeli biznesowych czy zdolności utrzymania się na rynku. Wszystko, co wytwarza dane przedsiębiorstwo, można zaliczyć do kultury biznesowej.

Kluczem do sukcesu jest skuteczna komunikacja. W znacznym stopniu pomaga stronom zbudować zaufanie i osiągnąć wzajemnie korzystne porozumienie. Nie bez znaczenia jest etykieta w kontaktach międzynarodowych, np. sposób witania się, wymiany wizytówek czy dress code. W niektórych kulturach istnieje swobodne podejście do czasu. Z tego względu bardziej akceptowalne są spóźnienia. Odmienne bywa również podejście do pracy zespołowej. Wszystkie wymienione aspekty mają znaczący wpływ na proces negocjacji.

Kluczowe obszary kulturowych różnic

Jak wspomniano wcześniej, szczególne znaczenie ma komunikacja. W krajach zachodnich (np. Wielka Brytania) jest bezpośrednia i dość precyzyjna. Natomiast na Wschodzie komunikacja bywa bardziej subtelna. Przykładowo w Japonii rzadko używa się słowa „nie”. Zamiast bezpośredniej odmowy wykorzystuje się bardziej wymijające zwroty, np. „być może” czy „rozważymy”. Z tego względu często zdarzają się trudności w negocjacjach pomiędzy brytyjskimi i japońskimi biznesmenami.

Różnice kulturowe są też zauważalne przy podejmowaniu decyzji. W tym zakresie ścierają się dwa przeciwstawne bieguny, tj. indywidualizm vs. kolektywizm. W krajach zachodnich decyzje są zwykle podejmowane przez jedną osobę. Natomiast w kulturach kolektywistycznych proces decyzyjny może się nieco wydłużać (np. Korea, Japonia). Dzieje się tak ze względu na fakt, że decyzja może wymagać konsultacji i niejednokrotnie jest podejmowana grupowo.

Znaczące różnice dotyczą także etykiety biznesowej. Na przykład w krajach tj. Niemcy czy Japonia wymagany jest formalny ubiór. W Stanach Zjednoczonych ludzie biznesu mogą sobie pozwolić na bardziej luźny dress code. W wielu korporacjach panuje raczej nieformalna atmosfera. Amerykański przedsiębiorca może być zaskoczony na spotkaniu z niemieckimi kontrahentami.

Nie bez znaczenia jest zarządzanie czasem, czyli podejście do punktualności. W niektórych kulturach panuje w tej kwestii większa elastyczność. Na przykład w krajach Bliskiego Wschodu lub Ameryki Łacińskiej spotkania biznesowe odbywają się często z lekkim opóźnieniem. Natomiast w Szwajcarii czy Niemczech czas jest traktowany liniowo. Dla szwajcarskich czy niemieckich biznesmenów kluczowe znaczenie ma punktualność. Z tego względu trudno jest im zrozumieć, że kontrahent z Brazylii przybywa na spotkanie kilkanaście minut po umówionym czasie.

Przygotowanie do międzynarodowych negocjacji

Ważne, by szanować różnice kulturowe. Dzięki temu można budować skuteczne relacje biznesowe, a co za tym idzie osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Zrozumienie różnic kulturowych jest niezwykle istotne w międzynarodowych negocjacjach. Przed przystąpieniem do rozmów warto dokładnie zbadać kulturę i zwyczaje drugiej strony. Trzeba być przygotowanym na odmienny styl negocjacji. Bez tego trudno zdobyć zaufanie i szacunek partnera biznesowego. Zrozumienie wartości drugiej strony może pomóc w uniknięciu wszelkich nieporozumień.

Komunikacja międzykulturowa

Warto zwrócić szczególną uwagę na sygnały i komunikaty niewerbalne, które mogą okazać się niezwykle istotne w zrozumieniu intencji partnera biznesowego. Nie bez znaczenia jest również inwestycja w czas poświęcony negocjacjom. Warto unikać kierowania się stereotypami. W niektórych kulturach ludzie unikają bezpośredniej krytyki czy small talków. W większości przypadków sprawdzi się elastyczność i otwartość na odmienne style negocjacji. W wielu krajach jest to niezwykle istotne dla osiągnięcia porozumienia. Kluczowe w budowaniu relacji międzynarodowych jest aktywne wsłuchiwanie się w słowa oraz zwracanie uwagę na ton głosu czy emocje rozmówcy.

Dlaczego zrozumienie kulturowych różnic jest tak ważne?

Bez skutecznych negocjacji międzynarodowych trudno sobie wyobrazić działalność wielu przedsiębiorstw. Podczas przygotowania się do nich kluczowe jest zrozumienie różnic kulturowych, które może okazać się decydujące dla osiągnięcia sukcesu i podtrzymywania skutecznej współpracy z ludźmi pochodzącymi z odległych stron świata. Szczególne znaczenie ma wysiłek w naukę o innych kulturach oraz elastyczne podejście do negocjacji. Bardzo istotny jest również wybór lokalizacji.