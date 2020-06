Jak dobrze wybrać agencję social media?

Tworzenie angażujących treści i podejmowanie odpowiednich działań, które będą skutecznie zwiększać sprzedaż lub budować wizerunek marki, nie jest proste. Mniejsze firmy często same zajmują się prowadzeniem kanałów social media, choć już i u tych oraz większych organizacji ta dziedzina marketingu zostaje przekierowywana agencjom. Jakie podmioty powinny zajmować się naszymi profilami na mediach społecznościowych? W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak właściwie wybrać agencję social media i na co powinno zwracać się uwagę podczas poszukiwań.

Doświadczenie i portfolio

Poszukiwania powinno rozpocząć się od sprawdzenia konkretnych projektów. Każda agencja, a przynajmniej każda poważna agencja, na swojej stronie powinna posiadać case study lub portfolio, dzięki czemu każdy użytkownik może mieć wgląd do ich działań. Krótka historia o projekcie i pokazanie osiągniętych rezultatów pozwala na samodzielną ocenę, czy to wykonawca dla nas. To też wyznacznik kreatywności danej agencji. Strategia marketingowa na Facebooku, by pozostać zapamiętaną, wymaga wysiłku, a jej skuteczność warto uwiecznić właśnie w portfolio, dlatego takie informacje są cenną pozycją podczas poszukiwań.

Oferta

Kolejną ważną rzeczą jest sprawdzenie poszczególnych elementów oferty. Jeśli zależy Ci na konkretnych działaniach warto uwzględnić je w briefie dla agencji przed podpisaniem finalnej umowy. Pamiętaj, że prowadzenie social mediów to nie tylko zamieszczanie postów. Warto dowiedzieć się jakie konkretne działania marketingowe są przewidziane dla twojego przypadku, typy postów na Facebooku i innych kanałach SM, częstotliwość dodawanych treści czy też używane narzędzia oraz raportowanie. Obecność osoby, która potrafi zająć się kampaniami reklamowymi na platformach social media jest również ważna, bo zapewne chcesz zwiększać zasięg swoich działań. Mając na uwadze chęć przeprowadzania kampanii warto dowiedzieć się, czy w tym celu agencja posiada odpowiednie kompetencje oraz jakie prowizje przewidywane są za realizację kampanii.

Zespół projektowy

W nawiązaniu do powyższego – warto dowiedzieć się, jakie kompetencje posiadają osoby, które będą zajmować się projektem. Oczywiście, z pewnością będzie to social media manager lub specjalista ds. social media, jednak poza nim, w teamie znajdują się również graficy i project managerowie lub accounci. Warto dowiedzieć się co nieco o ich umiejętnościach i doświadczeniu, ale przede wszystkim podejściu. Sposób, w jaki zostaniesz potraktowany

na samym początku i pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Odpowiadanie na pytania, merytoryka wypowiedzi, czas oczekiwania na odpowiedź – wszystko to ma znaczenie.

Komunikacja

Pamiętaj, że agencja ma być przede wszystkim dla Ciebie. Za sukcesem lub porażką projektu stoją ludzie, dlatego warto znaleźć taki zespół, z którym znajdziesz wspólny język.Agencja ma być profesjonalna i kompetentna, jednak musi przekazywać swoją wiedzę w zrozumiały sposób, bo tylko wtedy ich klienci będą świadomi czynności, które zostały im zaproponowane. Jeśli czujesz, że agencja nadużywa swojej wiedzy fachowym słownictwem w wypowiedziach i masz wrażenie, że nie słucha tego, co sam do nich mówisz, to najzwyczajniej w świecie warto odpuścić, bo pewnie nie wyniknie z tego nic dobrego.

Budżet

Nie ma się co oszukiwać, są agencje droższe i tańsze, a my, jako klienci mamy ograniczony budżet. Im więcej oczekujesz od agencji, tym wyższy będzie kosztorys, dodając również do tego budżet promocyjny na ewentualne kampanie. Nie celuj w największych graczy na rynku, jeśli nie masz olbrzymich budżetów. Pamiętaj, że rynek social media cały czas się rozwija i pojawia się na nim coraz więcej specjalistów, którzy wezmą mniejsze pieniądze za podobne działania, co wcale nie oznacza, że będą gorzej wykonane.

Opinie

Na sam koniec, stara i sprawdzona technika, czyli po prostu wyszukiwanie opinii w sieci. Nie ma w końcu nic lepszego niż reklama od klientów, którzy są zadowoleni z usług danej agencji lub tych, którzy są zawiedzeni wykonanymi usługami. Warto popytać i poczytać komentarze poprzednich klientów, by móc przygotować się na ewentualne trudności lub po prostu upewnić się w swoim wyborze, że wszystko jest w porządku.

Powyższe porady powinny pomóc Ci podczas decyzji o wyborze właściwej agencji social media. Nie zapomnij, aby przed podpisaniem ostatecznej umowy upewnić się, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe, a wszystkie podpunkty są w pełni transparentne – tylko wtedy będziesz mieć całkowitą pewność, że to właśnie ta konkretna agencja social media jest odpowiednim wyborem.

Artykuł powstał we współpracy z portalem Responsywnie.pl.