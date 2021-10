Jak działa finansowanie faktur?

Utrzymanie płynności finansowej to główne wyzwanie wielu działalności gospodarczych działających w Polsce. Czasy nie są łatwe, pandemia dała o sobie znać, a kontrahenci nie zawsze są uczciwi. Jak sobie poradzić z tymi problemami i zabezpieczyć przedsiębiorstwo? Odpowiedzią jest finansowanie faktur. Dowiedz się z tego tekstu, jak działa tego typu usługa i kto może z niej skorzystać. Zaczynamy!

Wszystkiemu winne są terminy płatności

Niemal każdy, kto wprowadził firmę w naszym kraju, spotkał się z sytuacją, w której kontrahent zaproponował wydłużony termin płatności. Taka prośba nie oznacza wcale braku dobrych intencji, ale nie zawsze też jest możliwa do zrealizowania. Musisz jednak zrozumieć, że każda ze stron transakcji chce się zabezpieczyć przed utratą płynności finansowej. Wszyscy czekają na pieniądze i jeśli chociaż w jednym miejscu ten łańcuch się przerwie, następują opóźnienia, które wpływają na wiele podmiotów gospodarczych.

Dlaczego zatem przedsiębiorcy wystawiają faktury z wydłużonym terminem?

Przede wszystkim dlatego, że zależy im na zleceniach. Niestety, ale funkcjonujemy w dosyć konkurencyjnej gospodarce. Oznacza to, że w wielu branżach zapotrzebowanie jest mniejsze niż to, ile firm świadczy usługi. Żeby więc stać się atrakcyjniejszymi na tle konkurencji, przedsiębiorcy starają się jak najbardziej iść na rękę swoim zleceniodawcom. Wydłużony termin płatności jest jedną z „zachęt”, jakie są stosowane przez właścicieli firm. Poza tym, w oczach zleceniodawcy firma, która jest w stanie zapewnić dłuższe terminy płatności, ma zasoby finansowe na działalność i ugruntowaną pozycję nas rynku.

Jak faktoring może pomóc w prowadzeniu firmy?

Ostatni czas pokazał, że przedsiębiorcy o wiele chętniej podchodzą do usługi faktoringu, której głównym zadaniem jest pomoc w zapewnieniu płynności finansowej i dostępu do gotówki. Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową wierzytelności od swojego klienta. Dzięki temu ten może otrzymać zapłatę za wystawioną fakturę nawet tego samego dnia, w którym przesłał ją do firmy faktoringowej i przeznaczyć pieniądze na:

rozwój firmy,

nowe inwestycje,

zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, podatki itp.

Faktoring w praktyce

Przebieg usługi faktoringowej jest bardzo prosty i tak naprawdę rola klienta ogranicza się do wykonania jednej czynności, o której dowiesz się niżej. Sprawdź jak w działa faktoring.

Wykonujesz usługę i wystawiasz fakturę

To jest właśnie Twój jedyny obowiązek. Musisz wykonać usługę, do której zostałeś zatrudniony i wystawić za nią fakturę z wydłużonym terminem płatności. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez tego dokumentu żadna firma nie będzie mogła odkupić od Ciebie wierzytelności.

Przesyłasz fakturę do firmy faktoringowej

Gdy faktura trafi już do firmy, z którą masz podpisaną umowę, następuje krótka analiza poprawności wystawionego dokumentu. Faktor musi wiedzieć, że dokument ma umocowanie prawne.

Otrzymujesz pieniądze

Po sprawdzeniu wszystkiego faktor prześle na Twoje konto pieniądze, na które umówiliście się podczas podpisywania umowy. Bardzo często środki znajdują się na koncie przedsiębiorcy jeszcze tego samego dnia, w którym ten przesłał fakturę do weryfikacji.

Rozwijasz firmę

Pieniądze, które otrzymasz od firmy faktoringowej, możesz przeznaczyć na bieżącą działalność oraz rozwój firmy. W tym czasie faktor będzie czekał, aż Twój kontrahent w stosownym terminie opłaci dokument. Jeśli tego nie zrobi, zostaną wszczęte działania egzekucyjne mające na celu odzyskanie pieniędzy. To już jednak nie jest Twoje zmartwienie. Tym zajmuje się wyłącznie firma faktoringowa.

Jak kryteria trzeba spełnić, by móc skorzystać z faktoringu?

Faktoring nie jest usługą, która wymaga od przedsiębiorców sprostaniu wielu ciężkim kryteriom. Wszystkim bowiem zależy, by finansowanie faktur stało się jeszcze popularniejsze. Najważniejsze wymagania, które należy spełnić to:

Ty oraz Twoi kontrahenci nie możecie być wpisani do rejestrów dłużników (KRD, BIG itp.),

Twoja działalność musi istnieć co najmniej 12 miesięcy,

Termin na wystawionej przez Ciebie fakturze powinien mieścić się w przedziale od 7 do 90 dni,

kwota na fakturze nie może być niższa niż 250 zł brutto.

Ile kosztuje faktoring?

Na tak postawione pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć ze względu na fakt, że każda faktura jest wyceniana indywidualnie. Zazwyczaj ostateczna cena usługi jest wyświetlana klientowi po weryfikacji przesłanej faktury. Wiele firm udostępnia też specjalne kalkulatory, które mają pomóc w orientacyjnej wycenie. Pocieszające jest również to, że wiodące firmy zajmujące się świadczeniem usług faktoringowych, umożliwiają załatwienie wszystkich formalności przez Internet. Dzięki temu nie musisz jeździć po biurach i marnować czasu, który można przeznaczyć na rozwój firmy lub jej bieżącą działalność.