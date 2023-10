Jak działa system rezerwacji i sprzedaży biletów?

System rezerwacji Going ułatwia sprzedaż i zakup biletów na różnego rodzaju wydarzenia lub na teren obiektu. Zarządzaj rezerwacjami, by pozyskiwać klientów. Tylko system rezerwacji daje gwarancję wejścia na koncert czy mecz, bo bilet jest przypisany do jednej osoby.

Czym jest system rezerwacji online?

Odkąd jest internetowy system rezerwacji biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne oraz sportowe, klienci coraz rzadziej kupują wejściówki stacjonarnie. Dzięki responsywności aplikacji i urządzeniami mobilnymi nie tylko uczestnicy, ale także organizatorzy, korzystają z wygodnych rozwiązań. System rezerwacji online jakie oferuje Going daje możliwość dotarcia B2C. Firmy, przygotowujące imprezy mogą dotrzeć do większej grupy uczestników, dzięki czemu jest możliwość przewidzenia obłożenia obiektu oraz kontrolowania przepływ klientów.

Z kolei uczestnicy unikają kolejek i mają zapewnioną szybszą obsługę. Aplikacja Going daje 100% gwarancję, że osoba, która nabyła bilet, wejdzie na wydarzenie, ponieważ jest on przypisany do jej konta. Rezerwacja online stała się niezwykle popularna w tych czasach, ponieważ spełnia oczekiwania klientów, ale też organizatorów. System rezerwacji i sprzedaży biletów pozwala na analizę danych sprzedażowych.

Formularz rezerwacji i płatności online

System rezerwacji biletów jest bardzo prosty w obsłudze, więc każdy może samodzielnie dodać wydarzenie płatne lub darmowe. Wejściówki mogą być udostępniane do takich miejsc jak:

Parki Trampolin,

Sale Zabaw,

Baseny i parki wodne,

Kręgielnie,

Muzea i org. Kultury,

Koncerty i festiwale,

Stadiony,

Activity bary.

Zaletą systemu rezerwacji online jest możliwość dokładnego dopasowania do identyfikacji wizualnej marki, dzięki czemu klienci poczują się komfortowo podczas zakupu biletu. Dzięki responsywności aplikacji proces sprzedaży i zakupu biletów jest błyskawiczny, a płatność natychmiastowa. Kalendarz rezerwacji w systemie ułatwia pracę małym i średnim firmom, ale też klientom, którzy wszystkie wydarzenia mają w jednym miejscu. Zakup biletów umożliwia Voucher Going i jest ważny 12 miesięcy od dnia wydania. Aby wejść w jego posiadanie, wystarczy wypełnić formularz na stronie oraz uiścić płatność.

Jaką obsługę rezerwacji zapewnia system rezerwacji online

Aby było możliwe dodawanie wydarzeń w serwisie Going w panelu partnerskim należy założyć konto, co jest prostą czynnością. Rejestracja przebiega bardzo szybko, a panel jest prosty, intuicyjny i posiada szereg dodatkowych funkcji. Po założeniu konta w ciągu 48 godzin roboczych następuje jego pełna weryfikacja, po której można już rozpocząć sprzedaż biletów online. Warto korzystać ze sprawdzonego rozwiązania, pozwalającego na dystrybucję wejściówek. System rezerwacji wizyt umożliwia zachowanie kontroli osób wchodzących na teren wystawy, obiektu rekreacyjno-rozrywkowego czy wydarzenia kulturalnego. Jest rewolucyjnym podejściem do zarządzania danym miejscem.

Korzystanie z kalendarza rezerwacji online pozwala na łatwe oraz intuicyjne administrowanie zamawianymi biletami. Dzięki niemu nie ma potrzeby kontrolowania systemu rezerwacji, a w przypadku zmian, wysyłania powiadomienia SMS do swoich klientów. Poza tym osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu czy wejściem na teren obiektu rekreacyjnego sami dokonują rezerwacji terminów. Nie ma potrzeby zajmowania się obsługą rezerwacji, bo klienci mają możliwość rezerwacji online w serwisie. System rezerwacji biletów pozwala uniknąć oszustwa, jakie mogą się zdarzyć przy zakupie wejściówki na koncert.