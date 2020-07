Jak koronawirus zmienił codzienne życie Polaków?

Wybuch globalnej pandemii to bezprecedensowa sytuacja, która wpłynęła na niemal każdy aspekt naszego życia. Jak pokazują wyniki badania Mindshare Polska – zaczęliśmy m.in. lepiej planować zakupy, częściej korzystać z płatności bezgotówkowych, zwracać większą uwagę na nasze zdrowie, ale też poświęcać więcej czasu rodzinie i bliskim. Z deklaracji internautów wynika, że zmiany w tych obszarach zostaną z nami na stałe. Z kolei mniejszą szansę na utrwalenie mają: przedkładanie bezpieczeństwa produktów ponad ich ekologiczny charakter, oglądanie koncertów w internecie czy ćwiczenia wykonywane w domach.

Polacy lepiej planują zakupy i chętniej płacą bezgotówkowo

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego przyczyniło się do powstania zmian, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Ograniczenia w liczbie osób przebywających w sklepie, godziny dla seniorów, a także lęk przed zarażeniem przyczyniły się do tego, że prawie połowa Polaków zaczęła lepiej planować zakupy. Obecnie robimy je rzadziej, ale podczas jednorazowej okazji kupujemy większą liczbę produktów. 36% badanych chętniej korzysta też ze sklepów internetowych, a prawie 40% częściej sięga po warzywa i owoce. Z kolei m.in. wszechobecne materiały zachęcające do bezgotówkowych płatności spowodowały, że zaczęło z nich korzystać lub korzystało częściej niż przed epidemią 45% internautów. Zmiany wpłynęły również na kryteria, którymi kierujemy się podczas wyboru artykułów – zwracamy większą uwagę na bezpieczeństwo opakowania i częściej kupujemy produkty polskiego pochodzenia.

W obszarze zachowań zakupowych, na podstawie deklaracji badanych, najtrwalszą zmianę możemy zaobserwować w sferze preferencji płatności metodami bezgotówkowymi. Na kolejnych miejscach uplasowały się: częstsze sięganie po produkty polskiego pochodzenia oraz zwiększona konsumpcja warzyw i owoców. Ponadto, prawie połowa internatów informuje, że aktualna sytuacja poprawiła ich umiejętność planowania zakupów na zawsze, a 42% częściej będzie sięgało po produkty przecenione. Trendem o relatywnie najbardziej krótkotrwałym charakterze na tle wszystkich zmian w obszarze zakupowym będzie przedkładanie bezpieczeństwa produktu nad jego aspekty ekologiczne, które dzisiaj deklaruje 30% internautów.

Lockdown przyśpieszył digitalizację społeczeństwa

Izolacja społeczna znacząco wpłynęła na zdigitalizowanie naszego codziennego życia. Realizację większości potrzeb, m.in. w obszarach rozrywki, kultury czy kontaktów społecznych, przenieśliśmy z „realu” do wirtualnego świata. Aktualnie 45% respondentów bardziej intensywnie korzysta z internetu i dla niemal takiej samej liczby badanych będzie to zmiana długoterminowa. Sytuacja w znacznym stopniu zwiększyła też naszą otwartość na korzystanie z nowych technologii i rozwiązań, co deklaruje 40% internautów i jak pokazują wyniki badania – dla ponad połowy z nich ten trend ma szansę utrzymać się w ich codziennym życiu na zawsze.

W związku m.in. z zamknięciem placówek kulturalnych oraz zaleceniami pozostawania w domu i ograniczenia kontaktów społecznych – ponad jedna trzecia ankietowanych zaczęła chętniej oglądać filmy i seriale za pośrednictwem internetu oraz częściej rozmawiać z bliskim przy użyciu komunikatorów. Dziwić może fakt, że dla większej liczby badanych trwałą zmianą będzie korzystanie z internetu do rozmów z rodziną i znajomymi, niż oglądanie materiałów wideo online. Wśród trendów, które będą miały najkrótszą żywotność badani wskazywali: uczestnictwo w internetowych mszach, koncertach czy spektaklach teatralnych, a także zwiększone zainteresowanie grami komputerowymi.

Koronawirus a czas wolny

Lockdown, będący następstwem wybuchu epidemii spowodował, że ponad połowa internautów zaczęła bardziej doceniać oraz częściej korzystać z posiadanych ogródków lub balkonów i w przypadku większości zmiana ta pozostanie w ich życiu na dłużej. Bardziej pozytywne postrzeganie posiadanych nieruchomości było prawdopodobnie związane również z okresem, kiedy panowały największe restrykcje – początek wiosny, który w tym roku był wyjątkowy ciepły.

Sytuacja epidemiczna i nasilone dyskusje dotyczące aspektów zdrowotnych spowodowały, że prawie 60% z nas zaczęło zwracać większą uwagę na swoje zdrowie fizyczne, blisko połowa – na swoją kondycję psychiczną, a 32% stosować lepszą dietę. Te aspekty oraz zamknięcie obiektów sportowych prawdopodobnie przyczyniły się również do tego, że prawie 30% respondentów zaczęło więcej ćwiczyć w domu, jednak w przypadku większości nie będzie to trwała zmiana. Długoterminowo zmiany w naszym stylu życia, spowodowane wybuchem pandemii mogą mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia Polaków, bowiem ponad połowa respondentów deklaruje, że zwiększone zainteresowanie zdrowiem fizycznym jest dla nich stałą zmianą, 50% badanych już zawsze będzie się zdrowo odżywiać, a niemal połowa bardziej dbać o swoją kondycję psychiczną.

Korzystny wpływ epidemii na relacje społeczne

Wybuch epidemii spowodował również szereg zmian społecznych. Większa ilość czasu spędzanego w domu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dystraktorów, spowodowała, że częściej poddawaliśmy się refleksji na życiem własnym i innych, staliśmy się bardziej empatyczni, a także w większym stopniu skupiliśmy się na życiu rodzinnym. Prawie połowa z nas zaczęła poświęcać więcej czasu swoim bliskim i według deklaracji 56% badanach zmiana ta ma szansę utrzymać się w ich życiu na stałe. Wzrosło także nasze zainteresowanie innymi ludźmi – niemal 40% respondentów deklaruje, że zaczęło częściej zastanawiać się nad ich losem, a 27% zwracać uwagę na ich sytuację finansową. W dłuższej perspektywie trend ten ma szansę przełożyć się na większe zaangażowanie społeczeństwa w działania prospołeczne. Jak pokazuje badanie Mindshare – ponad 40% internautów informuje, że częstsze przejmowanie się losem innych oraz zaangażowanie się w pomoc ludziom i instytucjom pozostanie w ich życiu na dłużej.

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości jak bardzo koronawirus zmienił nasze codzienne życie i postawy wobec szeregu aspektów. Każdego dnia z wielu źródeł docierają do nas informacje jak zmieniają się nastroje Polaków i jakie są odczucia ludzi wobec tego, co dzieje się tu i teraz. Pracując nad strategiami komunikacji, w których do pewnego stopnia planuje się działania na kilka miesięcy w przód, brakowało nam jednak wiedzy odnośnie tego, które ze zmian mają szansę pozostać z nami na dłużej. Stąd pomysł na badanie, w którym zapytaliśmy polskich internautów o ich odczucia w zakresie trwałości zmian w stylu życia, wywołanych koronawirusem. Cieszą nas szczególnie wyniki dotyczące żywotności trendów związanych z pomaganiem i empatią wobec potrzebujących, ponieważ jest to zgodne z filozofią Purpose, którą w Mindshare promujemy już od kilku lat. Pozytywnie patrzymy także na potencjalną trwałość trendu rosnących zakupów w internecie, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającej się od ponad roku komórki Mindshare SHOP+, oferującej wsparcie strategiczne w obszarze e-commerce – komentuje Karolina Chołuj, Dyrektor Badań i Analiz, Mindshare Polska.

Wpływ koronawirusa na styl życia Polaków – Raport z badania ilościowego (czerwiec 2020)

Ilościowe badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie N=1050 internautów, reprezentatywnej dla badanej populacji pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.