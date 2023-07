Jak kupić Bitcoina legalnie, a na dodatek mieć szanse na spory zysk? Podpowiadamy!

Bitcoin, uznawany przez wielu za walutę przyszłości, od czasu swojego powstania w 2009 roku, nieustannie przyciąga uwagę inwestorów. Złożoność kryptowaluty, jej zmienność i możliwość generowania zysków, to atuty, które kuszą tysiące osób na całym świecie. Jak legalnie nabyć BTC? Na co szczególnie uważać? Między innymi na te pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Bitcoin, czyli pionierska kryptowaluta dostępna dla mas

Historia Bitcoina jest pełna tajemnic i fascynujących faktów. To kryptowaluta, stworzona w 2009 roku przez anonimową osobę (lub grupę osób) ukrywających się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. To także pierwszy zdecentralizowany środek płatniczy, niezależny od jakiejkolwiek instytucji finansowej, rządu czy banku centralnego.

Równie fascynujące jest to, jak Bitcoin zainspirował powstanie ponad 10 000 innych kryptowalut, stając się prawdziwym pionierem na tym polu. Nie wszystkie cyfrowe aktywa są jednak takie same. Ciekawym faktem jest, że przez pewien czas tytuł najdroższej cyfrowej krypto dzierżył Yearn.Finance (YFI), którego jednostkowa wartość w pewnym momencie przekroczyła nawet 80 000 USD, czyli ok. 320 tys. złotych. Trzeba jednak przyznać, że korekta przyszła szybko. Dziś za YFI płaci się około 27 tys. PLN.

Gdzie kupić Bitcoina legalnie?

Jest to proces prosty i bezpieczny, choć wymaga przestrzegania pewnych procedur. Najpopularniejszą metodą nabywania Bitcoina jest korzystanie z giełd kryptowalut jak Binance, Coinbase czy BitBay. Na naszym rodzimym podwórku rośnie rozpoznawalność takich platform, jak Egera czy Zonda.

Serwisy te umożliwiają przeprowadzanie transakcji przy użyciu tradycyjnych środków płatniczych, takich jak karty kredytowe czy przelewy bankowe. Istotne jest jednak przestrzeganie procedur KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering) w celu weryfikacji tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko? Warto poczytać więcej o tym jak kupić Bitcoina: https://bitcoinpl.org/jak-kupic-bitcoina.

A jak kupić Bitcoina w bitomacie? To bardzo proste. Przede wszystkim musisz znaleźć najbliższe urządzenie. Będzie to dość proste – szacuje się, że w Polsce mamy nawet kilkadziesiąt bitomatów. Najwięcej na terenie województwa śląskiego. Całą transakcję można opisać w zaledwie trzech prostych krokach:

włóż do urządzenia gotówkę (lub kartę płatniczą i wybierz kwotę, jaką chcesz wydać), zeskanuj kod QR Twojego portfela kryptowalut, wprowadź ręcznie liczbę krypto, jaką chcesz kupić, zaakceptuj transakcję i odbierz potwierdzenie.

Sporo osób zastanawia się też nad tym, jak kupić Bitcoina przez Revolut. Usługa już od pewnego czasu pozwala na zrealizowanie takiej transakcji. Warto jednak zauważyć, że kryptowaluty zakupione w Revolut są przechowywane przez platformę, a nie użytkownika. Oznacza to, że nie mamy możliwości transferowania BTC do innego portfela czy ich sprzedaży poza Revolutem.

Czy zarabianie na kryptowalutach wciąż jest możliwe?

Tak, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania i ostrożności. Najpopularniejszą strategią jest handel na giełdach kryptowalut, które, podobnie jak giełdy papierów wartościowych, umożliwiają spekulację. Celem jest tutaj kupno kryptowaluty, gdy jej wartość jest niska, i sprzedaż, gdy ta rośnie.

Alternatywą jest strategia hodlowania (od angielskiego słowa „hold” – trzymać), która polega na długotrwałym przechowywaniu kryptowalut w oczekiwaniu na wzrost ich wartości. Ta strategia, choć wymaga cierpliwości, przyniosła znaczne zyski wielu inwestorom, szczególnie podczas boomu kryptowalutowego w 2017 roku.

Niezależnie od wybranej strategii, kluczowe pozostaje edukowanie się na temat rynku kryptowalut i odpowiedzialne inwestowanie. Zyski są możliwe, ale ryzyko jest nieodłącznym elementem tego sektora rynku, o czym każdy inwestor powinien pamiętać!

Zastrzeżenie: Nic w powyższym komunikacie nie ma na celu oferowania ani sprzedaży jakichkolwiek aktywów cyfrowych ani papierów wartościowych. Podobnie, nic w powyższym komunikacie nie ma na celu i nie jest poradą prawną, inwestycyjną lub podatkową. Jeśli rozważasz inwestycję w kryptowaluty, ważne jest, aby zrozumieć związane z tym ryzyko. Powinieneś również przeprowadzić własne badania i zasięgnąć profesjonalnej porady przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.