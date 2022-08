Jak napisać dobre CV? Poradnik dla osób poszukujących pracy

CV to dokument, który jest wręcz niezbędny na etapie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Powinieneś go stworzyć zawsze wtedy, kiedy chcesz przyciągnąć uwagę potencjalnego pracodawcy. Nie wiesz, jak napisać Curriculum Vitae i potrzebujesz pomocy? Poniższy poradnik pomoże Ci napisać CV, które pozwoli Ci aplikować na dowolnie wybrane stanowisko, do którego masz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Szukasz pracy, ale nie do końca wiesz, jak wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie aplikacji przez dział HR danego przedsiębiorstwa? Dodaj ogłoszenie za darmo na jednym z portali internetowych i zamieść w nim informację, że szukasz miejsca zatrudnienia. W ten sposób realnie zwiększysz szansę na znalezienie pracy, a w oczach potencjalnych pracodawców nie będziesz tylko biernym poszukiwaczem zakładu pracy. Oczywiście ogłoszenia w internecie to nie wszystko – podstawą jest stworzenie idealnego CV, które przedstawi Twoją osobę w jak najlepszym świetle.

Curriculum Vitae – jak dobrze napisać CV?

Chcesz wiedzieć, jak napisać swoje CV? Zanim przystąpisz do sporządzenia dokumentu, musisz zebrać kilka ważnych informacji, które umieścisz w pliku, a mianowicie:

dane osobowe (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, wiek, adres),

dane korespondencyjne,

historię zatrudnienia wraz z przebiegiem w latach,

doświadczenie zawodowe,

kwalifikacje (szkoły, uczelnie, certyfikaty, kursy),

Kiedy piszesz CV pamiętaj też, aby w jego górnej części umieścić swoje wyraźne zdjęcie. Dzięki temu rekruter lub bezpośrednio pracodawca będzie wiedzieć, z kim ma odczynienia. Zadbaj

o prostą formę dokumentu. Możesz go stworzyć samodzielnie lub poprzez internetowe kreatory. Na samym początku podaj swoje dane osobowe, kontakt, a następnie opisz dokładnie historię zatrudnienia. Najlepiej zrób to chronologicznie tak, aby dział HR mógł szybko zweryfikować Twoje doświadczenie oraz umiejętności.

Curriculum Vitate to swego rodzaju życiorys, który dotyczy głównie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, choć warto też wspomnieć o swoich zainteresowaniach. Być może okaże się, że z przyszłym pracodawcą macie takie samo hobby.

Poszukiwanie pracy – jak robić to skutecznie?

Jeśli już szukasz pracy i masz przygotowane dobre CV, możesz przystąpić do aplikowania na konkretne oferty. Zanim zdecydujesz się na wysyłkę swoich dokumentów, koniecznie zweryfikuj miejsce pracy, opinie o pracodawcy oraz proponowane warunki. Jeśli te spełniają Twoje oczekiwania i masz pewność, że CV nie zawiera błędów – aplikuj!

Gdzie i jak szukać pracy? Sprawdź najlepsze sposoby!

Internetowe serwisy ogłoszeniowe, profile firm w mediach społecznościowych oraz dedykowane strony www firm oferujących pracę to miejsca, gdzie natkniesz się na wiele ogłoszeń o pracę. Swoje CV wysyłaj tylko tam, gdzie masz realną szansę na zatrudnienie,

a sam profil pracy będzie zgodny z Twoim doświadczeniem oraz kwalifikacjami. Stosując się do powyższych wskazówek w kwestii pisania CV i poszukiwania pracy na pewno w krótkim czasie znajdziesz wymarzoną firmę.