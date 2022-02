Jak usprawnić pracę firmy – narzędzia

FIRMA W 2022

Nie jest zaskoczeniem, że z roku na rok rośnie ilość nowych firm. Szczególnie tych prowadzonych przez internet. Statystyki nie kłamią i jasno pokazują, że świat przenosi się do rzeczywistości online. Nie powinno być również zaskoczeniem to, że prowadzenie własnej firmy, nie jest szczególnie na początku „łatwym kawałkiem chleba” Nie wystarczy pomysł, wkład własny i innego rodzaju zasoby, ale również jest sporo tematów i obowiązków, które musimy spełnić, żeby taka firma prosperowała zgodnie z procedurami i wymaganiami w kraju dotyczącymi działalności gospodarczej. Jest to niełatwe, ale nie niemożliwe… i jeżeli ta nasza obecna rzeczywistość nie tylko oferuję nam ogromną konkurencję, ale również coraz to nowe narzędzia, które ułatwią nam funkcjonowanie i prowadzenie firmy… to dlaczego z nich nie korzystać ?

TOP OF THE TOP — INNOWACYJNE NARZĘDZIA DO PROWADZENIA FIRMY

1. UMOWNIK

Jest to kompleksowe narzędzie do zawierania umów przez internet. Cały proces przebiega tutaj online, bez biurokracji i straty czasu w stacjonarnych kolejkach. UMOWNIK pomoże w drobnych sprawach, jak podpis elektroniczny, ale także oferta skierowana jest do małych i średnich firm, przemysłu lub z cele, chociażby wyeliminowania biurokracji i oszczędności papieru w pozostałych sektorach. Szczególnie pomocne narzędzie będzie to dla freelancerów, biur nieruchomości, szkolnictwa wyższego, motoryzacji, agencji reklamowych oraz HR i doradztwa zawodowego. W zaledwie 7 minut możemy przejść przez proces od założenia konta do wygenerowania umowy. W porównaniu do tradycyjnej ścieżki podpisania umowy jest to ogromna oszczędność naszych zasobów czasu, który możemy przeznaczyć na ważniejsze zadanie.

2. ASANA

Genialne narzędzie do zarządzania zespołem, projektami, marketingiem, sprzedażą i operacjami. Mamy wszystko i wszystkich w jednym miejscu. Z łatwością możemy kontrolować, delegować i projektować ze swoim zespołem zadania. ASANA spełni wymagania najbardziej skrupulatnych przedsiębiorców. Z tym narzędziem na pewno praca będzie łatwiejsza.

3. FIRMAO

Bardzo podobnym narzędziem do zarządzania, równie świetnym jest FIRMAO. Jeżeli skorzystamy z jego wszystkich funkcji, na pewno łatwiej będzie nam zarządzać zespołami, tworzyć projekty, fakturować czy zarządzać marketingiem. Można powiedzieć, że w jednym miejscu, jeden program online umożliwia nam zarządzanie całą firmą.

4. GOOGLE MEET

Spotkania video stały się popularne w 2020 roku, jednak to uświadomiło w wielu branżach, że ta metoda bardzo się sprawdza. Oszczędza czas i pieniądze. Możemy się spotkać w dowolnym momencie z różnych miejsc, nawet na świecie. Funkcjonalność taką mamy dzięki GOOGLE MEET

5. GOOGLE DOCS

Niezbędny w pracy online. Edytor dokumentów GOOGLE DOCS. Absolutny must have, każdej firmy, szczególnie tej online.

NARZĘDZIA I DODATKI

Przedstawiliśmy narzędzia z najwyższej półki. Top of the top w świecie prowadzenia działalności online. Spróbuj i przetestuj. Zachęcamy do ułatwienia sobie prowadzenia działalności i co za tym idzie rozwoju i pozyskania dla siebie więcej najcenniejszego zasobu, jaki mamym – czasu.