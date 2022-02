Cechy dobrego programu kadrowo – płacowego

Intuicyjny w obsłudze i zautomatyzowany? A może wyposażony we wzory wszystkich dostępnych deklaracji ? Jakie cechy powinien posiadać dobry program kadrowo – płacowy? Sprawdź co warto wziąć pod uwagę!

Naliczanie wypłat i rozliczenia z ZUS-em to główne obowiązki działu kadr. Rozkładając to na kilka bardziej szczegółowych zadań uzyskujemy zbiór, który obsłużymy sprawnie dzięki intuicyjnym programom kadrowym .

Intuicyjny w obsłudze

Dobry program kadrowo – płacowy powinien posiadać zestaw praktycznych funkcji pomagających we wszystkich działaniach, ale bez natłoku opcji i sieci nieczytelnych przycisków, które dezorientują. Przystępne prowadzenie dokumentacji kadrowej zapewni system, w którym wprowadzisz i zaktualizujesz kompletną historię zatrudnienia danego pracownika z dobrą organizacją wypłat, uwzględniający wyliczanie stawek urlopowych, ekwiwalentów czy zasiłków chorobowych.

Sprawny kontakt z ZUS- em

Kolejną cechą dobrego programu kadrowo – płacowego jest wsparcie dla wszystkich kwestii związanych z ZUS i ubezpieczeniami. Zwłaszcza obsługa wymaganych formularzy m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZUA czy ZUZ ZZA.

Obsługa deklaracji podatkowych

Czym byłby program płacowy bez funkcji sporządzania deklaracji podatkowych? No właśnie! Dobry system umożliwi intuicyjne sporządzanie i elektroniczną wysyłkę deklaracji: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR.

Zawsze zgodny z aktualnymi przepisami

A czym byłby dokument sporządzony w oparciu nieaktualne przepisy? Hm… O konsekwencjach dużo można pisać. Ten problem także niweluje inwestycja w program wyposażony w funkcje automatycznych aktualizacji, dzięki którym wszystkie operacje przeprowadzimy zawsze zgodnie z prawem.

Aga – kadry i płace – czyli program kadrowy spełniający kryteria

Jednym z polecanych programów do zarządzaniami kadrami i płacami jest program Aga z linii produktów Streamsoft PCBiznes, który posiada wszystkie wymienione wyżej cechy. Z jego pomocą rozliczysz składki za Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Przy czym dane do przelewu są generowane automatycznie. Ponadto wszystkie formularze ZUS możemy przenieść do systemu Płatnik w oparciu o utworzony wcześniej plik XML z danymi rozliczeniowymi. Podobnie jest z deklaracjami PIT, które system generuje i wysyła do serwisu e – Deklaracje. Program Aga – Kadry i Płace możesz przetestować za darmo przez 60 dni.