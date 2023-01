Leasing jest niezwykle popularną formą finansowania samochodu firmowego. To dobry sposób na to, by w firmie korzystać z nowego samochodu, a jednocześnie czerpać korzyści podatkowe, obniżając w ten sposób koszty auta. Pod względem atrakcyjności na rynku wyróżnia się leasing samochodu od Volkswagen Financial Services. Jak wziąć samochód w leasing na firmę od VW FS?

Dokonując wyboru spośród dostępnych opcji finansowania samochodu firmowego, niezwykle istotnym czynnikiem jest przejrzysta i umożliwiające łatwe porównywanie ofert kalkulacja warunków leasingu. W leasingu liczą się nie tylko korzyści podatkowe, czy możliwość jazdy nowym samochodem, ale także przewidywalność kosztów. Dlatego VW FS przygotowało dla klientów biznesowych niezwykle wygodne i proste w obsłudze narzędzie, które ułatwia kalkulację leasingu. Chodzi o kalkulator leasingu samochodu.

Kalkulator leasingu samochodu od VW FS doskonale sprawdza się jako narzędzie ułatwiające wybór opcji finansowania samochodu w firmie. Dzięki niemu bardzo szybko i wygodnie możemy policzyć wysokość miesięcznej raty, jaką przyjdzie nam płacić za korzystanie z wybranego przez nas samochodu. A modeli do wyboru jest naprawdę dużo, bowiem w ofercie VW FS można sfinansować auta marek grupy Volkswagen, czyli Audi, CUPRA, SEAT, Skoda i Volkswagen. A to nie koniec możliwości wyboru. W przypadku każdej z powyżej wymienionych marek są dostępne różne rozwiązania finansowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb danego klienta. Dwa podstawowe rodzaje finansowania to KLASYCZNY leasing samochodu oraz leasing JAK ABONAMENT.

Leasing KLASYCZNY to rozwiązanie, które docenią zwłaszcza osoby, które chcą docelowo wykupić samochód po zakończeniu okresu finansowania. Okres finansowania może wynosić od 24 do 60 miesięcy, co pozwala dogodnie rozłożyć koszt zakupu samochodu w zależności od potrzeb, oczekiwań i wymagań finansowych firmy. W trakcie trwania umowy spłacamy istotną część wartości samochodu, dzięki czemu jego wykup może być dokonywany za niemal symboliczną kwotę. Leasing KLASYCZNY to także dobry sposób na wygenerowanie dużego jednorazowego kosztu dla firmy – opłata wstępna może wynosić nawet do 45% wartości pojazdu.

Drugie z flagowych rozwiązań VW FS to leasing JAK ABONAMENT. To oferta skierowana zwłaszcza do tych firm, którym zależy na możliwości jazdy nowym samochodem przy ponoszeniu jak najniższych miesięcznych kosztów. Oferty leasingowe JAK ABONAMENT są tak przygotowane, by spłacać jedynie część wartości pojazdu (spadek wartości w trakcie finansowania), co pozwala osiągnąć miesięczne raty na naprawdę atrakcyjnym poziomie. Dodatkowo ich wysokość może obniżyć wniesienie opłaty wstępnej, ale w VW FS możliwe jest leasingowanie samochodu bez wpłaty własnej. Na zakończenie okresu finansowania możemy albo wykupić auto, albo je zwrócić (taka możliwość jest zagwarantowana w umowie) i np. skorzystać z nowej oferty na salonowy samochód w ramach kolejnej umowy.

Kiedy już skorzystamy z kalkulatora leasingu samochodu i wybierzemy optymalną dla nas opcję finansowania upatrzonego modelu auta, pozostaje nam zamówić kontakt z konsultantem, który pomoże nam przejść przez kolejne kroki w drodze po nowe auto firmowe. Możliwość zamówienia kontaktu jest dostępna na stronach internetowych VW FS.