Zalety NAJMU samochodów marki SEAT i CUPRA

Jeżeli zastanawiasz się nad wzięciem z salonu nowego samochodu, który będzie nie tylko pełnił rolę pojazdu jeżdżącego z punktu A do punktu B, ale również zapewni przy tym frajdę z jazdy, koniecznie zapoznaj się z ofertą samochodów marki SEAT i CUPRA. Teraz wcale nie musisz brać kredytu ani decydować się na zakup salonowego auta. Alternatywą jest NAJEM długoterminowy. Dowiedz się, co to za rozwiązanie i jakie są jego zalety?

Korzystanie z nowego, salonowego samochodu wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim mamy pewność, że nie jeździmy autem podniszczonym, zaniedbanym czy niewłaściwie serwisowanym lub co gorsza o naruszonej konstrukcji. W przypadku niespodziewanej awarii możemy skorzystać z gwarancji i nie obawiać o koszty naprawy. Ponadto już samo obcowanie z autem w salonowym stanie jest dla wielu osób po prostu przyjemnością. Niestety, również u wielu ludzi wciąż pokutuje przekonanie, że jeżdżenie nowym pojazdem wiąże się z koniecznością poniesienia dużych kosztów na jego zakup. Tyle, że wcale nie musimy go kupować, by móc nim jeździć.

Wszystko za sprawą nowoczesnych form finansowania pojazdów. Chodzi konkretnie o wynajem długoterminowy samochodów dla osób fizycznych, dostępny m.in. w ofercie marki SEAT. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o klientach indywidualnych, którzy mogą skorzystać z oferty o podobnej konstrukcji, jaka wcześniej była zarezerwowana głównie dla firm. To właśnie NAJEM długoterminowy skonstruowany tak, jak w przypadku marek CUPRA czy SEAT umożliwia wyjechanie nowym autem z salonu bez angażowania dużych środków finansowych.

Jak wygląda wynajem długoterminowy samochodów dla osób fizycznych w praktyce? Jest on bliźniaczo podobny do najmu firmowego. Klienci indywidualni również mogą liczyć na szereg korzyści związanych z tym sposobem finansowania. Przede wszystkim ma charakter kompleksowy, co oznacza, że miesięczna rata za użytkowanie samochodu obejmuje m.in. ubezpieczenie, serwis, assistance, pomoc w przypadku szkody i auto zastępcze bez limitu. Dodatkowo możemy zdecydować się także na wliczenie usługi sezonowej wymiany i przechowywania opon. Dla osoby korzystającej z tego rozwiązania oznacza to brak jakichkolwiek zmartwień związanych z użytkowaniem pojazdu czy ryzyka braku mobilności. Nawet, jeśli zdarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja w postaci szkody czy awarii, będziemy mieli do dyspozycji auto zastępcze.

NAJEM długoterminowy dla Klientów indywidualnych cechuje się również przewidywalnością i stałością kosztów, co jest istotną zaletą zwłaszcza w dobie gwałtownego wzrostu cen na różne dobra i usługi. Dzięki temu, że dokładnie wiemy, ile pieniędzy miesięcznie przeznaczamy na finansowanie samochodu, mamy większą kontrolę nad domowym budżetem i łatwość planowania innych wydatków. Umowa gwarantuje nam, że wysokość miesięcznej opłaty z tytułu wynajmu nie wzrośnie do końca okresu finansowania.

Kolejną zaletą wynajmu długoterminowego samochodów dla osób fizycznych jest także brak konieczności poniesienia wysokiego kosztu, by wyjechać nowym autem z salonu. Wysokość opłaty początkowej wynosić może od 0 do 10% wartości pojazdu. W praktyce oznacza to możliwość jazdy nowym autem z zerową wpłatą na początku umowy. A przecież mówimy o samochodach marki SEAT lub CUPRA – już sam fakt, że właśnie te auta są dostępne w tak atrakcyjnej formie finansowania jest zaletą, dla której warto z tej opcji skorzystać!