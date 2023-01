Skoda Superb w leasingu dla firm

Czy da się połączyć możliwość jazdy nowoczesnym, przestronnym i eleganckim samochodem jako autem służbowym, z niskimi ratami leasingowymi i brakiem konieczności angażowania dużych środków pieniężnych na sfinansowanie takiego auta? Oczywiście, że się da! To między innymi dla takich specyficznych potrzeb powstała oferta Skoda Leasing Niskich Rat od Volkswagen Financial Services, w ramach której w Twojej firmowej flocie może pojawić się np. nowa Skoda Superb.

Wybór samochodu służbowego pozornie może kojarzyć się z koniecznością pójścia na różne kompromisy. Z jednej strony chcemy bowiem mieć auto, które będzie doskonale prezentować się wizualnie w każdym otoczeniu, nie będąc przy tym nadmiernie krzykliwe, będzie zapewniało wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa, zapewni poczucie przestronności i ergonomii, a jednocześnie przy tym wszystkim nie będzie stanowiło nadmiernego obciążenia budżetu firmy. Niewiele samochodów jest w stanie spełnić wszystkie te kryteria. Jednak jednym z tych, który łączy w sobie powyższe walory jest Skoda Superb.

Oprócz eleganckiej, klasycznej linii nadwozia, przemyślanych rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo jazdy, Skoda Superb oferuje również wiele innych udogodnień, jak choćby najnowocześniejsze systemy informacyjno-rozrywkowe z funkcją zdalnego dostępu, bezawaryjne i dopracowane silniki, które świetnie łączą dynamikę z umiarkowanym apetytem na paliwo czy też system przemyślanych schowków, zwiększających praktyczność auta. Dodatkowo Skoda Superb występuje w klasycznym trójbryłowym nadwoziu jako limuzyna, ale również jako wyjątkowo pojemne Combi.

Bez względu na to, czy szukasz samochodu z dodatkową przestrzenią bagażową, czy w bardziej klasycznej wersji nadwozia, doskonałym sposobem na sfinansowanie Skody Superb w firmie jest skorzystanie z oferty VW FS. Rozwiązaniem, które interesuje coraz większą grupę klientów jest zwłaszcza produkt Skoda Leasing Niskich Rat. Na czym polega ta forma finansowania?

Skoda Leasing Niskich Rat od VW FS, to rozwiązanie przypominające w swojej konstrukcji abonament. Dlatego też produkt ten bywa czasami określany jako leasing JAK ABONAMENT. Polega on głównie na tym, że przez czas trwania umowy płacimy przede wszystkim za korzystanie z samochodu, nie spłacamy zaś jego całkowitej wartości (tylko za prognozowany spadek wartości w trakcie finansowania). W praktyce oznacza to, że miesięczna rata leasingowa jest wyraźnie niższa, niż gdybyśmy zdecydowali się na klasyczne finansowanie – ratę porównasz na https://kalkulator.vwfs.pl/

Oferta Skoda Leasing Niskich Rat cechuje się również dużą elastycznością, a to element, który również cenią sobie klienci biznesowi. Korzystając z kalkulatora leasingu samochodowego od VW FS, możemy obliczyć wysokość miesięcznej raty leasingowej, ustawiając odpowiednio wybrane parametry. Do dyspozycji mamy wysokość opłaty wstępnej (chociaż nie jest elementem koniecznym, bowiem można skorzystać z oferty także z zerową opłatą wstępną), czas trwania umowy oraz zakładany roczny limit kilometrów. Na podstawie różnych kombinacji możemy dzięki temu narzędziu z łatwością znaleźć kalkulację, która będzie najlepiej odpowiadała na potrzeby naszej firmy. W ofercie Skoda Leasing Niskich Rat możemy sfinansować zarówno klasyczną Skodę Superb, jak też Skodę Superb Combi.