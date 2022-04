Jak wzrosty stóp procentowych odbijają się na kredytobiorcach?

Od października 2021 roku co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Nowa uchwała wchodzi w życie 7 kwietnia br. Brak zdolności kredytowej, obawa przed rosnącymi ratami kredytów przełoży się na rynek nieruchomości. Jakie są alternatywy dla osób planujących zakup nieruchomości na kredyt?

Czy decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zaskoczeniem dla rynku?

„Rynek spodziewał się decyzji o podwyżce, jednak prognozowano wzrost o 0,5%-0,75%. Podwyżka stóp procentowych o 1% jest zaskoczeniem dla branży finansowej. Dziś, w wyniku podwyżki stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 4,5%.” – mówi Katarzyna Dmowska, wiceprezeska w Grupie ANG.

W jaki sposób wzrosty stóp procentowych odbijają się na kredytobiorcach?

„Po pierwsze, wzrost stóp procentowych, który obserwujemy od października 2021 roku, ma bardzo negatywny wpływ na nowych kredytobiorców. Ceny kredytów są coraz wyższe, a zdolność kredytowa klientów spada. Dodatkowo zdolność kredytową obniża mocno rekomendacja KNF, która wprowadziła obowiązek doliczania 5% buforu oraz zwiększenia kosztów utrzymania branych pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej. Po drugie, odbija się także na kondycji domowych budżetów obecnych kredytobiorców. Raty kredytów wzrosły w znacznym stopniu. To zaś zaczyna także przekładać się na ceny wynajmu. Te znacząco wzrosły w wyniku wzrostu rat kredytów, które często są spłacane przez właścicieli mieszkań na wynajem oraz dodatkowo wzmożonego popytu spowodowanego przybyciem do naszego kraju dużej liczby uchodźców z Ukrainy.” – wyjaśnia Katarzyna Dmowska z Grupy ANG.

Co mogą zrobić osoby, które planują zakup mieszkania na kredyt?

„Liczba zapytań w BIK oraz bardzo duża liczba wniosków złożonych w marcu br., czyli przed wejściem w życie rekomendacji KNF, pokazuje, że klienci – mimo wzrostu oprocentowania – są gotowi na nowe mieszkania, co za tym idzie na kredyt. Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania kredytami ze stałą stopą procentową. Musimy teraz znaleźć rozwiązanie na dobrą zdolność kredytową. W przypadku młodych osób może być pomocne dołączenie do kredytu rodziców. Niemniej należy pamiętać, że banki w różny sposób podchodzą do szacowania maksymalnego okresu kredytowania ze względu na wiek kredytobiorców. Stąd dobrze zasięgnąć opinii u eksperta kredytowego, który zna procedury bankowe i potrafi dopasować rozwiązanie do potrzeb oraz możliwości klienta.” – mówi Katarzyna Dmowska z Grupy ANG.