Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Poradnik dla firm

Ceny prądu sukcesywnie rosną i nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości się to zmieni. W wielu branżach koszty energii elektrycznej mają ogromny wpływ na rentowność firm – rachunki za prąd to bowiem często aż 1/5 kosztów działalności. Może to więc oznaczać, że co miesiąc z Twojego konta znikają naprawdę pokaźne kwoty. Co możesz zrobić, aby płacić mniej? Energia dla firm – oto krótki poradnik, jak zaoszczędzić na rachunkach w przedsiębiorstwie.

Co w firmie zużywa najwięcej prądu?

To, ile prądu zużywa firma, zależy od wielu różnych czynników, przede wszystkim branży i specyfiki przedsiębiorstwa, wykonywanych usług, liczby zatrudnionych pracowników, stanu budynku, instalacji, wyposażenia itd. Dlatego musisz dokładnie przeanalizować, które procesy, ale także instalacje i sprzęty w Twojej firmie są najbardziej energochłonne.

Jeśli mówimy o budynku biurowym czy administracyjnym, najwięcej energii zużywa zazwyczaj oświetlenie. Sporo energii elektrycznej potrzebuje również klimatyzacja. W ścisłej czołówce plasują się urządzenia biurowe, czyli komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki itp. Do tego dochodzą urządzenia AGD typu lodówki czy kuchenki mikrofalowe. Według wyliczeń Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) biurowe sprzęty RTV i AGD odpowiadają aż za 30% całego zużycia energii elektrycznej.

Jak oszczędzać energię, nie zmniejszając komfortu pracy?

Istnieje bardzo wiele sposobów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie i tym samym na zmniejszenie rachunków. Ważne jest, aby wprowadzenie jakichkolwiek zmian w przedsiębiorstwie poprzedzić wspomnianą już analizą zużycia prądu – należy zlokalizować newralgiczne miejsca oraz opracować plan. Pokaże Ci to czarno na białym, ile możesz zaoszczędzić oraz pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału zastosowanych rozwiązań.

Energooszczędne oświetlenie

Pierwszym punktem, od którego firmy przeważnie zaczynają wdrażanie zmian, jest oświetlenie. I bardzo słusznie, ponieważ wymiana żarówek na energooszczędne to najłatwiejszy etap procesu optymalizacji zużycia energii, który daje przy tym naprawdę dobre efekty. W zależności od specyfiki i wielkości przedsiębiorstwa modernizacja oświetlenia pozwoli na wygenerowanie oszczędności rzędu kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. W największych firmach, w których instalacja oświetleniowa pochłaniała ogromne ilości energii, zaoszczędzone co roku kwoty mogą opiewać nawet na kilkaset tysięcy złotych.

Energooszczędne sprzęty

Zwróć uwagę także na użytkowane sprzęty. Sprawdź, jaką klasę energetyczną mają laptopy, monitory czy lodówki i kuchenki w Twojej firmie. Wyposażenie było kupowane już kilka dobrych lat temu i zużywa sporo energii elektrycznej jak na aktualne standardy? W takim przypadku jego wymiana przyniesie Ci znaczne korzyści. Zanim jednak zdecydujesz się na kupno nowych sprzętów, oblicz, ile możesz zaoszczędzić oraz kiedy ta inwestycja Ci się zwróci.

Buduj dobre nawyki

Pamiętaj, że dużo zależy od przyzwyczajeń, jakie masz i Ty i jakie mają Twoi pracownicy. Warto więc zadbać o edukację i budowanie nowych, dobrych nawyków. Uczul pracowników na to, aby:

wyłączali listwy przełącznikowe, kiedy wychodzą do domu,

gasili światło w pomieszczeniach, które nie są aktualnie użytkowane,

rozsądnie korzystali z klimatyzacji (tzn. zamykanie okien, utrzymywanie stałej temperatury we wszystkich pomieszczeniach),

nie pozostawiali sprzętów w trybie czuwania.

Załącznik:

israel-andrade-YI_9SivVt_s-unsplash.jpg

Zmień taryfę

Możliwe, że za wysokie rachunki za prąd w Twojej firmie odpowiada również – niedopasowana do Twoich potrzeb – taryfa energetyczna. Jeśli pobór energii elektrycznej przekracza zadeklarowaną w umowie wartość, to zostaniesz obarczony dodatkowymi kosztami. Uwaga: może to być nawet dziesięciokrotność stałej dystrybucji za każdą kilowatogodzinę przekroczonej mocy.

Dlatego na bieżąco monitoruj rzeczywiste zapotrzebowanie oraz zużycie prądu. Dotyczy to też przedsiębiorców, którzy wynajmując lokal, nie wprowadzili zmian w umowie ze sprzedawcą energii. Możliwe, że nieświadomie przepłacasz za energię elektryczną – np. w sytuacji, jeśli w tym samym miejscu działała wcześniej firma o zupełnie innej specyfice pracy.

Zmień sprzedawcę energii elektrycznej

To, ile kosztuje energia dla firm, zależy m.in. od sprzedawcy prądu. Możliwe, że nowy sprzedawca zaproponuje Ci lepsze warunki. Sposobem na niestabilne koszty energii elektrycznej może być też np. gwarancja ceny (sprzedawca jest zobowiązany utrzymać ceny energii na stałym poziomie przez określony czas). Należy jednak mieć na uwadze, że gwarancja ta dotyczy tylko ceny sprzedaży, a nie dystrybucji energii.

Wybierz energię dla firm z zielonych źródeł

Martwi Cię droga energia dla firm? Jednym z rozwiązań jest więc uniezależnienie się od sprzedawców energii – jeśli nie całkowite, to przynajmniej częściowe. Taką możliwość daje Ci fotowoltaika. Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd z darmowej i ogólnodostępnej energii słonecznej, którą możesz zużyć na bieżące potrzeby firmy. Jeżeli dodatkowo zainwestujesz w magazyn energii, zyskasz dostęp do prądu z fotowoltaiki o każdej porze dnia i nocy – również wtedy, kiedy system nie wytwarza energii elektrycznej. Sprawdź, co może Ci zaproponować E.ON Polska.

Rachunki za prąd to aż 20% firmowych wydatków przedsiębiorstwa. Optymalizacja zużycia energii w firmie zwyczajnie Ci się opłaca! Wystarczy, że zastosujesz kilka naszych podpowiedzi, a już wkrótce zauważysz, że w portfelu zostaje Ci więcej pieniędzy na nowe inwestycje.