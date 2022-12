Chrypka, zaburzenia głosu u aktorów, śpiewaków – terapia z osteopatą w Krakowie

Zaburzenia głosu w zdecydowanej większości przypadków objawiją się chrypką. Pojawia się ze względu na to, że na strunach głosowych gromadzi się nadmierna ilość śluzu, bądź występuje nieżyt krtani. W momencie występowania chrypki dochodzi do tego, że struny głosowe nie do końca się domykają, powietrze zaś uchodzi bez wprowadzenia w drgania, co sprawia, że w głosie pojawia się element szumu.

W momencie, gdy dochodzi do ochłodzenia błony śluzowej oraz mięśni nie ma odpowiedniego przepływu krwi co sprawia, że głos będzie stawał sie matowy. Ciepłe płyny, gorąca kąpiel, mowa – to czynniki które mogą rozgrzewać gardło. Mając rozgrzane gardło nie powinno się wychodzić na dwór w chłodne dni, nie powinno się na dworze rozmawiać. Dla gardła niebezpieczne są także przeciągi powietrza, które mogą wpływać na pojawienie się przeziębienia, mogą również powodować miejscowe porażenie nerwów. Wynika to w tej sytuacji z tego, że organizm szybko traci ciepło.

Właściwy sposób oddychania

Prawidłowe funkcjonowanie głosu uzależnione jest również od właściwego sposobu oddychania. Jeśli nie wykorzystuje się głosu to w tej sytuacji oddychać powinno sie nosem, nie należy oddychać ustami w momencie, gdy się nie mówi. Nos pełni tutaj istotną rolę, ponieważ odpowiada za podgrzewanie powietrza i takie wstępnie podgrzane powietrze dopiero trafia do krtani. Jeśli będzie wdychanie ustami nie ma tego elementu ogrzania i rośnie ryzyko, że chłodne powietrze spowoduje pojawienie się schorzeń głosu. Jeśli pracuje się głosem dłuższy czas należy pamiętać o roli przerw, które są istotne ze względu na to, by cały organizm odpoczął a organ odpowiadający za głos miał chwilę do regeneracji. W trakcie przerw konieczne jest zachowanie całkowitego milczenia.

Praca Osteopaty

Osteopata, który pracuje z muzykami, aktorami, śpiewakami – a więc osobami, które na co dzień operują głosem może podziwiać jak operują swoim głosem, a jednocześnie obserwować jak zachowuje się głos, czy przyjmowana przez wykonawcę pozycja ciała nie wpływa na możliwość wykorzystywania głosu we właściwy sposób. Obserwując takie osoby można skutecznie po ich zachowaniu ocenić ewentualne blokady, które mogą ograniczyć swobodę emitowania głosu. Osteopata na podstawie występów może oceniać funkcjonowanie kości gnykowej, czy zachowana jest równowaga stomatologiczna. Taka obserwacja pozwala Osteopacie ocenić również prawidłową ruchomość żeber, daje możliwość dokonania oceny tego czy przepona jest elastyczna. Terapie i manipulacje Osteopata przeprowadzić może przy wykorzystaniu rytmu toru oddechowego, gdzie przy wykorzystaniu dotyku i słuchu można wprowadzić pewne zmiany w ustawieniu i tym samym uzyskać pozytywne efekty w emisji.

Cenne zawodowe doświadczenie

Osteopata korzystając ze swojego doświadczenia może wykorzystując manipulacje doprowadzać do sytuacji, w której możliwa będzie sprawna ocena czy te manipulacje przyniosły efekt. Istotna jest tutaj wiedza o anatomii i fizjologii głosu. Osiągniecie pozytywnych efektów będzie wynikało z prawidłowego badania i oceny powiązań w łańcuch nerwowo-mięśniowo-więzadłowo-kostnym. Istotna w pracy Osteopaty jest więc właściwa obserwacja a także dobry słuch.

Osteopata dokonując badania ludzkiego głosu może zrozumieć występujące dysfunkcje i oceniać przyczyny nieprawidłowości. Osteopatia to w rzeczywistości umiejętne łączenie wiedzy z różnych dziedzin. Wystarczy wskazać tutaj anatomię, fizjologię, neurologię, biomechanikę czy psychologię. Sięgając do tych kilku dziedzin Osteopata jest w stanie przeprowadzić kompleksowe leczenie i osiągnąć sukces w dbaniu o głos swojego pacjenta. Korzystanie z różnych dziedzin wiedzy sprawia, że Osteopata wchodzi na wyższy poziom swojej pracy i ma większe możliwości niesienia pomocy pacjentom. Dobrze przeprowadzona terapia osteopatyczna niesie za sobą wiele różnych narzędzi, które można wykorzystać, by sprawnie przywrócić glos do jego właściwego stanu, uzyskując jego pełną elastykę.

Osteopata w swojej pracy powinien pamiętać, że śpiew czy głos to nie tylko kwestia krtani czy przepony, ale śpiewa i mówi cała osoba, dlatego istotna jest praca całego organizmu, w tym rozluźnienie stawów skroniowo – żuchwowych, uwolnienie napięcia w krtani i przeponie, rozluźnienie narządów trzewnych czy regulacja położenia żołądka. Swoją rolę ma także położenie przełyku, miednicy czy stawów skokowych. Kontrolując takie elementy osteopata będzie mógł zaproponować pacjentowi właściwe dla niego metody leczenia i zadba o prawidłową higienę głosu i jego właściwą emisję.

Higiena głosu

Profilaktyka to podstawowe działanie, które należy podjąć, jeśli chce się zadbać o higienę głosu. Dzięki działaniom profilaktycznym, które mają zapobiegać chorobie, będzie można z wyprzedzeniem rozpoznać zaburzenia głosu. To działania mające za zadanie przeanalizować osobę chorą, a także środowisko w jakim żyje. Codzienne warunki życia, pracy, mieszkania czy odżywiania mogą mieć istotny wpływ na głos i jego ewentualne zaburzenia. Dlatego chcąc rozpoznawać potencjalne zaburzenia należy spojrzeć kompleksowo na badaną osobę.