MF potwierdza: Obligatoryjny KSeF od 1 stycznia 2024. Ale kary od 1 lipca

1 grudnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Głównym założeniem przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów jest wprowadzenie w Polsce obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

KSeF ma być obowiązkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 r., niemniej karanie za brak wdrożenia zacznie prawdopodobnie obowiązywać dopiero od drugiego półrocza.

Przedsiębiorcy mogą już dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r.

KSeF ma obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie.

Od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 2025 roku nie będzie uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.

Głównym celem wprowadzenie KSeF jest uszczelnienie systemu VAT.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r., a jego wprowadzenie jest możliwe dzięki decyzji wykonawczej wydanej przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu tego roku. Uruchomienie KSeF ma pozwolić państwu na załatanie luki w podatku VAT, która jeszcze w 2020 roku wyniosła ok. 10,8% potencjalnych wpływów, co odpowiadało kwocie 22,7 mld zł. W 2021 roku, wg raportu CASE 2021 szacuje się, że luka VAT spadła do poziomu 4,3% potencjalnych wpływów i wyniosła ok. 10 mld zł.

Korzyści z nowego rozwiązania odniesie nie tylko budżet państwa, ale również przedsiębiorcy.

KSeF dobry dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów Podkreśla, że KSeF pozwoli na zmniejszenie liczby kontroli prowadzonych przez administrację skarbową i znaczne ograniczenie biurokracji – nie trzeba będzie np. archiwizować faktur. KSeF zapewni również skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni.

– Warto zauważyć, że przedsiębiorcy w Polsce mają naprawdę dużo czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF. Projekt wczoraj przedstawiony co prawda wprowadza konieczność korzystania z systemu od 1 stycznia 2024 roku, ale prawdopodobne przesunięcie o pół roku możliwości karania spóźnialskich sprawia, że oporni będą mogli jeszcze później rozpocząć digitalizację w swoich firmach. To oczywiście ma dobre strony – przymus nigdy nie jest przyjemny, niemniej warto pamiętać, że proces cyfryzacji jest nieuchronny i lepiej wejść na jego ścieżkę jak najszybciej. Gotowe narzędzia już czekają – komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup. – Można o tym myśleć jak o transformacji energetycznej. Niektórzy długo trwali przy węglu, ale nawet oni wiedzą już raczej, że przejście na zielone źródła energii jest nieuniknione – zauważa przedstawiciel Banqup.

Co dalej z ustawą?

Po etapie opiniowania, projekt nowych przepisów przejść musi przez kolejne fazy procesu legislacyjnego i zanim trafi do Sejmu pochylą się nad nim jeszcze m.in. kolejne Komitety Rady Ministrów i Komisja Prawnicza. Resort Finansów zakłada, że KSeF stanie się w Polsce obowiązkowy za nieco ponad rok (1 stycznia 2024 r.), a po kolejnych 12 miesiącach objęte zostaną nim także faktury wystawianie przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz paragony z NIP o wartości do 450 zł. Zgodnie z aktualnymi szacunkami ministerstwa, KSeF ma obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie.