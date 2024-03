Ministerstwo Finansów ogłasza koniec obniżonej stawki VAT na żywność

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obniżona stawka VAT 0% na podstawowe produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 roku. Decyzja ta została podjęta na podstawie danych o inflacji oraz prognoz dynamiki cen żywności.

Obniżona stawka VAT obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Została wprowadzona w odpowiedzi na wysoką inflację, która w styczniu 2022 roku wyniosła 9,2% (r/r).

Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu 2024 roku spadła do 3,9% (r/r). Jest to najniższy poziom od marca 2021 roku. Tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych również spadło do 4,9% (r/r), najniżej od września 2021 roku.

Szacuje się, że inflacja i tempo wzrostu cen żywności utrzymają się w trendzie spadkowym w lutym i marcu 2024 roku. Spadkowym tendencjom cen żywności sprzyjają spadki na światowych rynkach rolnych oraz silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności w 2023 roku.

Dane o inflacji i cenach żywności za styczeń i luty 2024 roku (z uwzględnieniem nowych wag) GUS opublikuje 15 marca 2024 roku.