Jak zaplanować oryginalne szkolenie w Warszawie?

Każda osoba, która prowadzi własną działalność, powinna zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenia dla pracowników mogą wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na efektywność firmy. Podniesienie kompetencji, wzrost wyników, zwiększona sprzedaż – to tylko niektóre z korzyści wynikających z regularnych szkoleń.

Każde przedsiębiorstwo, które chce zająć silną pozycję na rynku, powinno posiadać tak zwany budżet szkoleniowy. Warto jednak pamiętać o tym, że wyłącznie odpowiednio zaplanowane, kreatywne szkolenie, przyniesie oczekiwane efekty. Na co zwrócić uwagę, planując event tego typu?

Jak wybrać miejsce na szkolenie?

Nie ma co ukrywać – to od miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, w dużej mierze zależy jego sukces. Ostatnimi czasy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają kreatywne sale szkoleniowe w Warszawie , rezygnując z tradycyjnych sal konferencyjnych.

Ważne jest, aby miejsce na szkolenie odpowiadało potrzebom i oczekiwaniom uczestników. Kreatywna, przestronna i ciekawie wyposażona przestrzeń stanowi nieocenione wsparcie w przebiegu szkolenia. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia może popuścić wodze fantazji, rozbudzić kreatywność i wzbić się na szczyty swoich możliwości.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, by miejsce wybrane na szkolenie wyposażone było w przydatne, nowoczesne urządzenia, takie jak projektory, komputery, flipcharty czy też projektory. Dzięki temu można mieć pewność, że szkolenie przebiegnie w oczekiwany sposób.

Jak określić cel szkolenia?

Jeszcze przed przystąpieniem do wyboru miejsca na szkolenie warto określić cel całego wydarzenia. W końcu nie chodzi o organizację zwykłego spotkania towarzyskiego. Aby określić potrzeby szkoleniowe pracowników, warto przeprowadzić skrupulatne badania. Przydatne mogą okazać się:

wewnętrzne ankiety firmowe,

bezpośrednie konsultacje z pracownikami,

rozmowy z liderami poszczególnych działów.

W określeniu celu szkolenia pomóc mogą także oceny efektywności pracowników, audyty personalne i testy kompetencji. Dzięki takim działaniom można wskazać ewentualne braki i luki, czyli obszary, które warto doskonalić w najbliższej przyszłości. Pozwala to na dopasowanie szkolenia do potrzeb poszczególnych pracowników.

Kto przeprowadzi szkolenie?

Wiedząc już, jakich obszarów ma dotyczyć szkolenie, warto zająć się poszukiwaniami firmy szkoleniowej bądź też specjalisty, który je poprowadzi. Trzeba podkreślić, że szkolenia mogą służyć zdobyciu kompetencji:

miękkich – takich jak umiejętności interpersonalne zespołu pracowniczego,

twardych – na przykład obsługi programów komputerowych niezbędnych do wykonywania pracy.

Osoba wybrana do przeprowadzenia szkolenia powinna móc wykazać się doświadczeniem w wybranej dziedzinie oraz szeroką wiedzą merytoryczną. Zadaniem trenera jest nie tylko odpowiednie pokierowanie dyskusją, ale także rozwiązanie ewentualnych wątpliwości uczestników i odpowiadanie na ich pytania.

Oczywiście, nie wszystkie firmy muszą poszukiwać zewnętrznego organizatora szkolenia. W sytuacji gdy dana firma zatrudnia na etacie eksperta lub długoletniego pracownika z ogromnym doświadczeniem – można rozważyć powierzenie mu roli prowadzącego szkolenie. Warto jednak pamiętać o tym, że skorzystanie z usług zewnętrznej firmy szkoleniowej to szansa na uzyskanie świeżego spojrzenia na sytuację firmy od osoby, która nie ma z nią do czynienia na co dzień.

Przygotowanie planu szkolenia

Firmowe szkolenia mogą trwać zarówno jeden dzień, jak i przeciągnąć się na kilka dni – w zależności od potrzeb i ustaleń z firmy szkoleniową. W sytuacji, kiedy zakres szkolenia jest dość rozbudowany, lepiej rozłożyć go na kilka dni. Krótsze jednostki szkoleniowe sprawiają, że uczestnicy szkolenia o wiele lepiej przyswajają wiedzę. Zbyt duża ilość nowych informacji w ciągu jednego dnia może zwyczajnie ich przetłoczyć i przeładować.

Trzeba pamiętać o tym, że w celu zapewnienia maksymalnej efektywności poszkoleniowej pracownik powinien jak najszybciej wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności. Dlatego szkolenia nie powinny odbywać się przed dłuższym czasem nieobecności pracownika w firmie – na przykład przed weekendem bądź też świętami państwowymi. W takiej sytuacji spada możliwość wykorzystania o tych informacji, co znacznie obniża efektywność szkolenia.

O czym jeszcze pamiętać, organizując firmowe szkolenie?

W sytuacji, kiedy plan szkolenia jest już stworzony, firma szkoleniowa zatrudniona, a sala szkoleniowa czeka tylko na wykorzystanie, pora zastanowić się, co jeszcze można zrobić, aby szkolenie przebiegło w odpowiedni sposób.

Jeśli szkolenie potrwa nieco dłużej, warto skupić się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb jego uczestników. W ramach długiego szkolenia warto zaplanować przerwy, które umożliwią odpoczynek i relaks. W zależności od budżetu, jakim się dysponuje, można rozważyć także wynajęcie cateringu.

Zdarzają się firmy, które łączą przyjemne z pożytecznym, organizując szkolenie z różnego rodzaju atrakcjami. Wyjazd szkoleniowy zorganizowany w górach czy nad morzem i połączony z wyjazdem integracyjnym to doskonały pomysł!