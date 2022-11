Wdrożenie RPA do swojej firmy jest łatwiejsze niż myślisz

Aby firma mogła odnieść sukces, musi stawiać na nieustanny rozwój. W ostatnich latach coraz większe znaczenie mają inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne. W tym kontekście mówi się przede wszystkim o RPA, czyli robotyzacji procesów biznesowych. Dzięki implementacji RPA firmy mogą znacznie szybciej, wydajniej i taniej osiągać zakładane cele – zarówno taktyczne jak i strategiczne. Wielu przedsiębiorców ma pewne obawy związane z implementacją RPA, jednak w rzeczywistości jest to łatwiejsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W poniższym artykule wyjaśniamy, o czym należy pamiętać przy implementacji RPA w przedsiębiorstwie.

RPA, czyli robotyzacja procesów biznesowych. Na czym to polega?

RPA to skrót od angielskiego terminu Robotic Process Automation, czyli robotyzacja procesów biznesowych. Jest to określenie dla innowacyjnej, nowoczesnej technologii, która pozwala na znaczne usprawnienie realizacji wielu powtarzalnych zadań w firmie. Istotą tego systemu jest fakt, iż szereg czynności, które do tej pory wykonywali ludzie, mogą realizować starannie zaprogramowane roboty, boty lub nawet wirtualni asystenci.

Które procesy w firmie mogą być podjęte robotyzacją w ramach RPA? Okazuje się, że nie ma w tym względzie wielkich ograniczeń. Robotyzacja może być przeprowadzona w każdym procesie, który wyróżnia się tym, iż występują w nim powtarzalne sekwencje. Specjaliści odpowiadający za implementację RPA w firmie zaprogramowują je tak, aby wszystkie zadania były realizowane z najwyższą dokładnością, a ryzyko pomyłek było ograniczone do minimum. Urządzenia wykorzystywane w RPA cechują się tym, że wykonują szereg obliczeń, dzięki czemu zyskuje się pewność, że wszystkie powierzone im czynności będą wykonane właściwie.

Poprzez RPA można zastąpić pracę ludzi robotami. Prowadzi to w dłuższej perspektywie czasowej do zmniejszenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Systemy RPA tworzone przez profesjonalnych dostawców oferują szereg możliwości. Dodatkowo, nieustannie inwestują w ich doskonalenie, dzięki czemu firmy mogą liczyć na wprowadzanie kolejnych nowinek technologicznych. Szczegółowe informacje odnośnie zalet implementacji RPA w przedsiębiorstwach dostępne są na stronie https://mindboxgroup.com/pl/autonomous-enterprise/robotic-process-automation-rpa/.

Które procesy mogą być objęte automatyzacją?

Jakimi cechami powinny wyróżniać się procesy, które mogą być objęte automatyzacją procesów biznesowych? Są one następujące:

manualne i powtarzalne oraz realizowane z wysoką częstotliwością,

zawierające dane wyjściowe oraz ze standardowym i ściśle określonym wejściem,

stabilne i prowadzone przez firmę od dłuższego czasu,

realizowane z wykorzystaniem stabilnych systemów informatycznych.

W których działach RPA przynosi największe korzyści?

Automatyzacja procesów biznesowych może być stosowana wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są powtarzalne sekwencje. Do działów firmy, w których implementacja RPA przynosi najwięcej korzyści, zaliczamy:

dział marketingu – firmy dysponujące zautomatyzowanymi narzędziami w zakresie marketingu mogą efektywniej komunikować się ze stałymi jak i potencjalnymi klientami; wykorzystuje się do tego celu tzw. wirtualnych asystentów; dział dystrybucji,



dział IT,

księgowość – wykorzystując narzędzia oferowane przez RPA firma może znacznie szybciej sporządzać listę płac,

wykorzystując narzędzia oferowane przez RPA firma może znacznie szybciej sporządzać listę płac, HR – dzięki RPA prowadzenie procesu rekrutacyjnego zajmuje zdecydowanie mniej czasu i przynosi szybciej spodziewane rezultaty.

Jak wygląda wdrożenie RPA w firmie?

Wdrożenie RPA w firmie należy zacząć od przeprowadzenia dokładnej analizy odnośnie tego, które procesy mogłyby zostać objęte automatyzacją oraz dotychczas były realizowane mało efektywnie. Kolejny krok to znalezienie dostawcy całej usługi. W tej chwili na rynku funkcjonuje wiele firm tego typu. Jednym z najbardziej uznanych dostawców RPA jest Mindbox. Szczegółowe informacje na temat oferty tej firmy w zakresie RPA można sprawdzić na https://mindboxgroup.com/pl/.

Po wybraniu dostawcy specjaliści zajmą się całą resztą, czyli zaprojektowaniem i zaimplementowaniem rozwiązań. Renomowani usługodawcy oferują także kompleksowe szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zaimplementowanego systemu.